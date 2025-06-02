Ставка на ветеранів: "Метінвест" вклав майже мільйон доларів у програми адаптації та працевлаштування ветеранів

Кадровий дефіцит лишається одним з найголовніших викликів гірничо-металургійного комплексу, який до війни формував близько 10% ВВП та третину експорту. Зараз у галузі працює 360 тис осіб, а нестача кадрів сягає 10-15% від загальної кількості персоналу.

Щоб вирішити кадрову проблему і водночас забезпечити адаптацію українських героїв, У "Метінвест" розробив комплексну програму працевлаштування ветеранів, вже цього року у її реалізацію інвестують $550 тис., повідомляє пресслужба компанії.

"У "Метінвесті" ветеранів цінують за вміння працювати в команді, дисципліну та взаємодопомогу, що в бізнесі називається кросфункціональною взаємодією. Тут чекають на кожного, хто має сили та натхнення працювати на виробництві, щоб разом відновлювати українську промисловість", – наголошується у повідомленні.

Серед наймасштабніших проєктів компанії у цьому напрямку – розроблення навчальних програм, психологічна підтримка і відпочинок для дітей.

Зокрема, компанія розробила спеціальні програми для різних категорій працівників: важкопораненим оплачують лікування, а за потреби допомагають із протезуванням. Максимальна виплата у 2024 році становила 500 тис. грн. Загалом близько 140 захисників і цивільних українців, серед яких і співробітники "Метінвесту", вже отримали протези та пройшли лікування й реабілітацію.

Крім того, для всіх ветеранів "Метінвест" пропонує програми навчання з працевлаштуванням.

"Замість 6-9 місяців, як це було раніше, нову професію можна здобути досить швидко й прямо на виробництві, також ветеранам надають можливість здобути безкоштовну вищу освіту у гірничо-металургійному університеті "Метінвест Політехніка". Цього року у виші вже навчаються 23 ветерани", – уточнили в компанії.

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У повідомленні також зазначається, що компанія приділяє велику увагу роботі з ПТСР та ментальним здоров’ям загалом: вона запустила дві масштабні програми психологічної підтримки, які вже охопили майже 20 тис. людей.

Зокрема, діє сервіс психологічної підтримки для всіх працівників та їхніх родин, а для ветеранів і мобілізованих співробітників сервіс доповнений курсами психологічної реабілітації та консультаціями військових психологів.

Крім того, у Запоріжжі та Кривому Розі "Метінвест" створив ветеранські спільноти, щоб герої не почувалися відірваними від соціуму, – це середовища підтримки, де колеги можуть спілкуватися та разом проводити час. Додатково у регіонах присутності компанія організовує ветеранські хаби, до яких запрошує профільних фахівців для консультування ветеранів з юридичних та інших питань.

Як повідомлялося, раніше "Метінвест" Ріната Ахметова увійшов до рейтингу найкращих роботодавців України за ветеранську програму. Також компанія отримала відзнаку у номінації "Місце для героїв", де бралися до уваги програми ветеранських спільнот та турбота про ветеранів.

За даними Korn Ferry, на компанію припадає майже третина ветеранів, що повернулися до роботи на підприємства великого бізнесу. Це робить "Метінвест" лідером серед компаній, що працевлаштовують ветеранів.