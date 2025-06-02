ПУМБ розпочинає другий сезон освітньо-грантової програми розвитку ветеранського бізнесу "Жити назустріч"

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У понеділок, 2 червня, стартує новий сезон освітньо-грантової програми "Жити назустріч", ініційованої ПУМБ у співпраці з Future Development Agency та KSE Graduate Business School.

Мета програми – незмінна: допомогти ветеранам і ветеранкам зробити крок назустріч власній справі разом зі своїми близькими та друзями, повідомляє ПУМБ.

Водночас можливості програми стали ширшими: відтепер передбачене навчання вдвічі більшої кількості команд – їх буде 40. Кількість переможців також зросте: отримати гранти в сумі від 500 тис. до 1 млн грн зможуть 20 ветеранів/ок.

На рішення продовжити програму ПУМБ надихнули історії переможців першого сезону, пояснили у банку. З ними можна ознайомитись за посиланням.

Приклад кожного та кожної з них наочно показав важливість та величезний потенціал ветеранських бізнесів: і для інтеграції захисників та захисниць у цивільне життя, і для розвитку економіки, наголошують у ПУМБ.

"Для багатьох ветеранів відкриття бізнесу – це більше, ніж просто заробляння коштів. Це пошук нової місії, яка дозволить їм робити свій внесок в економіку країни та відчувати себе важливою частиною суспільства. Ветеранські бізнеси створюють робочі місця, стимулюють інновації та зміцнюють місцеві громади. Вони є прикладом стійкості малого бізнесу в Україні", – зазначає заступник голови правління ПУМБ з корпоративного бізнесу Сергій Магдич.

Для кого ця програма? Участь можуть взяти команди щонайменше з двох осіб, на чолі з ветераном або військовослужбовцем зі статусом учасника бойових дій, у складі яких може бути як цивільна особа, так і ще один ветеран; команди подаються у двох категоріях – ті, хто вже має власний бізнес і хоче його розвивати, та ті, хто лише планує відкрити власну справу.

Особливості програми. Можливість для ветеранів/ок чи військовослужбовців/виць відкрити справу з другом чи близькою людиною, сучасне бізнес-навчання, менторський супровід і експертна підтримка після відкриття підприємства, створення робочих місць для ветеранів/ок чи військовослужбовців/виць, вигідне обслуговування ФОП у банку за тарифним пакетом "Незламний бізнес", просування ветеранського бізнесу завдяки платформі "Жити назустріч" та медійній підтримці ПУМБ.

Ініціатива реалізовуватиметься в декілька етапів:

Набір та відбір команд . Прийом заявок триватиме з 2 червня до 20 червня 2025 року. Подавати заявку (заповнювати анкету) має головний учасник команди: ветеран/ка чи військовослужбовець/виця, що мають статус учасника бойових дій. Щоб податися на участь, потрібно заповнити заявку на сайті. На початку липня за результатами оцінки заявок та інтерв’ю буде відібрано 40 команд. Серед критеріїв відбору: реалістичність бізнес-проєкту (бізнес-модель передбачає прибуток), можливість масштабування бізнесу (збільшення розміру та обсягу діяльності підприємства або збільшення обсягів продажів), наявність команди та вмотивованість (готовність до навчання та розвитку власної справи).

. Прийом заявок триватиме з 2 червня до 20 червня 2025 року. Подавати заявку (заповнювати анкету) має головний учасник команди: ветеран/ка чи військовослужбовець/виця, що мають статус учасника бойових дій. Щоб податися на участь, потрібно заповнити заявку на сайті. На початку липня за результатами оцінки заявок та інтерв’ю буде відібрано 40 команд. Серед критеріїв відбору: реалістичність бізнес-проєкту (бізнес-модель передбачає прибуток), можливість масштабування бізнесу (збільшення розміру та обсягу діяльності підприємства або збільшення обсягів продажів), наявність команди та вмотивованість (готовність до навчання та розвитку власної справи). Навчання та консультації. Із серпня по жовтень відібрані команди проходитимуть бізнес-навчання від викладачів та експертів KSE Business Graduate School, в результаті якого розроблять власні бізнес-плани. Зустрічі відбуватимуться онлайн щотижня. Кожна команда матиме власного ментора-підприємця та отримає необхідні онлайн-консультації з експертами для розвитку бізнесу (бухгалтерія, digital-маркетинг, експорт, SMM, PR тощо). Успішне та повноцінне проходження курсу буде одним із критеріїв допуску команди до фіналу.

Із серпня по жовтень відібрані команди проходитимуть бізнес-навчання від викладачів та експертів KSE Business Graduate School, в результаті якого розроблять власні бізнес-плани. Зустрічі відбуватимуться онлайн щотижня. Кожна команда матиме власного ментора-підприємця та отримає необхідні онлайн-консультації з експертами для розвитку бізнесу (бухгалтерія, digital-маркетинг, експорт, SMM, PR тощо). Успішне та повноцінне проходження курсу буде одним із критеріїв допуску команди до фіналу. Визначення переможців та фінансування. Свої бізнес-плани команди презентуватимуть наприкінці жовтня. Експертне журі, до якого ввійдуть представники ПУМБ, Future Development Agency, KSE Graduate Business School, ветеранської спільноти та бізнесу, обере 20 переможців, що отримають фінансування від 500 тис. до 1 млн грн згідно зі створеними бізнес-планами. На суму гранту впливатиме кількість робочих місць, які готовий створити бізнес за рахунок доходу від підприємницької діяльності. Для отримання до 500 тис. грн команда-переможець зобов’язується створити одне робоче місце для ветерана/ки або військовослужбовця/виці та ще одне для цивільної особи, а для отримання від 500 тис. до 1 млн грн – понад два робочих місця для ветеранів/нок або військовослужбовців/виць та цивільних осіб.

Свої бізнес-плани команди презентуватимуть наприкінці жовтня. Експертне журі, до якого ввійдуть представники ПУМБ, Future Development Agency, KSE Graduate Business School, ветеранської спільноти та бізнесу, обере На суму гранту впливатиме кількість робочих місць, які готовий створити бізнес за рахунок доходу від підприємницької діяльності. Для отримання до 500 тис. грн команда-переможець зобов’язується створити одне робоче місце для ветерана/ки або військовослужбовця/виці та ще одне для цивільної особи, а для отримання від 500 тис. до 1 млн грн – понад два робочих місця для ветеранів/нок або військовослужбовців/виць та цивільних осіб. Супровід бізнесу. Після визначення переможців ментори та експерти програми продовжать консультувати команди протягом 3 місяців, допомагаючи якісно запустити чи розвивати бізнес.

"Підтримуючи ветеранський бізнес, ПУМБ інвестує не лише в підприємництво ветеранів та ветеранок. Це внесок у майбутнє та економічне зростання, яке можливе лише за співпраці між ветеранською спільнотою, бізнесом та громадянським суспільством.Тож запрошуємо долучатися до проєкту всіх – створювати власну справу, підтримувати близьких ветеранів та ветеранок й дізнаватися більше про ветеранські бізнеси", – закликають у банку.

Більше про програму та умови участі – на сайті платформи інтеграції ветеранів та ветеранок "Жити назустріч".