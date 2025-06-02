Промислове виробництво в Україні знову падає: Найгірші показники – у видобутку вугілля і газу

Промислове виробництво в Україні за підсумками першого кварталу 2025 року зменшилось на 6,1%, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram із посиланням на дані Держстату.

"На жаль, спад у виробництві від початку поточного року продовжує поглиблюватись. Якщо у січні відставання від аналогічного місяця 2024 року становило -4,8%, за підсумками двох місяців – вже -6%, то за квартал воно прискорилось ще на 0,1 в.п.", – зауважив голова Комітету.

Зокрема, у добувній промисловості падіння виробництва у першому кварталі становило 15% у річному обчисленні. У тому числі видобуток металевих руд скоротився на 4%, вуглеводнів (нафти і газу) – на 14,8%, вугілля – на 42,1%.

"Не менш складна ситуація спостерігається і у переробній промисловості, де темпи падіння хоч і зменшуються, однак має місце скорочення виробництва на 2,1%", – зауважив Гетманцев.

Водночас випуск харчової продукції у першому кварталі поточного року впав на 12,3%.

"Приріст виробництва м’яса та м’ясних продуктів на 6%, рибних продуктів – на 5,2%, фруктової та овочевої продукції – на 4,2% не компенсували скорочення виробництва олії та тваринних жирів на 24,9%, продуктів борошномельно-круп'яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів – на 13,9%, хліба та хлібобулочних виробів, борошняних кондитерських виробів нетривалого зберігання – на 11,7%, цукру – на 83,8%", – уточнив депутат.

Він звернув увагу, що також уповільнюється зростання у легкій промисловості та металургії.

Так, якщо у січні у легкій промисловості було зафіксоване збільшення виробництва на 28,8%, то за підсумками першого кварталу цей показник становив лише 8,7%.

У металургійній галузі зростання уповільнилося до 7,9%, порівняно із 11,7% на початку року.

"Зокрема, виробництво чавуну, сталі та феросплавів – до 6,4% з 10%, а виробництво іншої продукції первинного оброблення сталі з +18% за підсумками січня перетворилось на -1,6% у січні-березні 2025 року", – уточнив Гетманцев.

Крім того, на 19,9% за підсумками першого кварталу зменшилось виробництво у нафтопереробній галузі.

"Дещо поліпшилась ситуація у секторі машинобудування – з мінус 7,3% на початку року до +1,9% за підсумками першого кварталу. Водночас і тут вистачає проблемних напрямків: приміром, виробництво металообробних машин і верстатів скоротилось на 20,3%, інших машин і устаткування спеціального призначення – на 23,8%", – зауважив депутат.

Як повідомлялося, за підрахунками Держстату, відновлення промислового виробництва в Україні у 2024 році уповільнилося до 3,6% після зростання на 6,8% у 2023 році (за уточненими даними) і падіння на 36,7% у 2022 році.