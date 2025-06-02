Потрібно змінювати механізми: Гетманцев виступив за валютну лібералізацію Нацбанку

Валютні обмеження, встановлені Національним банком України, потрібно наближати до потреб бізнесу, і Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики закликає регулятор до таких змін.

Про це заявив голова Комітету Данило Гетманцев на Форумі про фінанси та інвестиції Forbes Money, передає УНІАН.

Така заява прозвучала у відповідь на коментарі представників бізнесу щодо того, що існуючі валютні обмеження, встановлені Нацбанком, обмежують здатність залучати інвестиції, з-поміж іншого – на проєкти з енергоефективності. Також це унеможливлює виплату великим бізнесом своїх кредитів.

"Валютні обмеження зараз зняти неможливо, адже платіжний баланс наш від'ємний. Але я згоден, що Національний банк може встановлювати ті чи інші валютні обмеження із запасом. І можливо, підвищуючи ризик, наближати обмеження до потреб бізнесу. Ми його також до цього закликаємо, безперечно, не тиснучи на регулятора", – сказав Гетманцев.

Раніше співзасновник "Української асоціації відновлюваної енергетики" Ігор Тинний заявив, що наявність валютних обмежень негативно відбивається на інвестиційному кліматі, адже інвестори не хочуть вкладати гроші та надавати позики, не маючи жодних прогнозів щодо їх повернення.

Зі свого боку голова Нацбанку Андрій Пишний заявив, що НБУ буде рухатися за стратегією валютної лібералізації.

Як повідомлялося, наприкінці квітня Гетманцев говорив, що Верховна Рада має змінити критерії для включення підприємств до Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства – так званого "клубу білого бізнесу".