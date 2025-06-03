Російські безпілотники зруйнували термінал "Нової пошти" під Харковом. Власникам посилок обіцяють компенсації. ВIДЕО

Внаслідок атаки російських безпілотників у ніч на вівторок, 3 червня, руйнувань зазнав сортувальний термінал "Нової пошти" у Харківській області, де спалахнула пожежа.

Про це повідомляється на каналі "Нової пошти" у Telegram.

"Внаслідок атаки ворога "шахедами" зруйнована частина сортувального терміналу "Нової пошти" на Харківщині. Ніхто з наших колег не постраждав. Пожежу ліквідовано. Ми зв’язуємося з клієнтами, чиї посилки були знищені внаслідок російської атаки, щодо компенсації", – уточнили в компанії.

Раніше у Головному управлінні ДСНС у Харківській області повідомили, що внаслідок атаки ударних безпілотників сталася масштабна пожежа на території поштового терміналу у передмісті Харкова. Зокрема, горіли дві складські будівлі та контейнери на загальній площі 3000 кв. м.

Як повідомлялося, наприкінці травня внаслідок атаки російських "шахедів" були зруйновані депо і відділення "Нової пошти" в Ізмаїлі, що в Одеській області.