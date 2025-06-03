Абрамович відмовився передати на допомогу Україні $3,4 мільярда від продажу "Челсі". Уряд Великої Британії погрожує судом

Уряд Великої Британії погрожує подати до суду на російського мільярдера Романа Абрамовича, вимагаючи передачі на допомогу Україні отриманих ним від продажу футбольного клубу "Челсі" коштів у сумі 2,5 мільярда фунтів стерлінгів ($3,4 млрд), які наразі заморожені.

Про це йдеться у спільній заяві міністра фінансів Великої Британії Рейчел Рівз та міністра закордонних справ Девіда Ламмі, передає Reuters.

"Уряд рішуче налаштований на те, щоб кошти від продажу футбольного клубу "Челсі" досягли гуманітарних цілей в Україні після незаконного повномасштабного вторгнення Росії. Ми глибоко розчаровані тим, що досі не вдалося досягти угоди з паном Абрамовичем з цього питання", – йдеться у заяві.

Міністри зазначають, що двері для переговорів залишаються відкритими, але уряд країни "готовий йти до цього через суд, якщо буде потрібно".

Велика Британія запровадила санкції проти Абрамовича у 2022 році через його зв'язки із Путіним. Через це російський олігарх був вимушений продати свій футбольний клуб, а кошти від його продажу були заморожені. Їх не можна переміщувати або використовувати без ліцензії Управління з впровадження фінансових санкцій – агентства Міністерства фінансів, яке забезпечує дотримання санкцій.

Уряд Великої Британії хоче, щоб кошти були витрачені лише на гуманітарну допомогу в Україні. Абрамович наполягає, щоб гроші були передані нібито всім жертвам війни.

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Як повідомлялося, раніше британські ЗМІ писали, що підсанкційний російський олігарх Роман Абрамович не підписує угоду про передачу гуманітарному фонду для України 2,3 млрд фунтів стерлінгів від продажу "Челсі", оскільки нібито хоче, щоб частина коштів дісталась росіянам, які теж постраждали від війни.

Абрамович під тиском санкцій продав "Челсі" консорціуму інвесторів на чолі з американським мільярдером Тоддом Белі у травні 2022 року. Гроші від продажу клубу призначалися для благодійного фонду підтримки гуманітарних проєктів для України.

При цьому трасти, в яких зберігаються активи Романа Абрамовича на мільярди доларів, на початку лютого 2022 року були реорганізовані, щоб передати бенефіціарне право власності його дітям незадовго по початку повномасштбного вторгнення і запровадження санкцій проти російського олігарха.