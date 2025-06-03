Антимонопольний комітет відкрив справу проти найбільших виробників яєць в Україні: підозрює цінову змову

Антимонопольний комітет України (АМКУ) розпочав розгляд справи щодо найбільших виробників курячих яєць в Україні – груп "Авангард" та Ovostar Union.

АМКУ підозрює їх у вчиненні антиконкурентних узгоджених дій при формуванні ціни на курячі яйця без об’єктивних на те причин на ринку, повідомляється на сайті комітету.

"В ході проведеного дослідження АМКУ детально проаналізував господарські показники найбільших виробників та виявив в їх діях ознаки порушення конкурентного законодавства. Тому в кінці травня 2025 року Комітет розпочав розгляд справи за ознаками вчинення групою компаній "Авангард" та групою компаній Ovostar Union порушення закону "Про захист економічної конкуренції", – йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, у квітні АМКУ надав обов'язкові для розгляду рекомендації 10 найбільшим виробникам і реалізаторам курячих яєць. Тоді Антимонопольний комітет застеріг виробників курячих яєць від підвищення цін та створення умов для виникнення штучного дефіциту, зокрема, внаслідок нарощування обсягів експорту товару за рахунок зменшення обсягів його реалізації на внутрішній ринок

Нагадаємо, АМКУ досліджує причини підвищення цін на курячі яйця у вітчизняних торговельних мережах із жовтня 2022 року, строки проведення дослідження неодноразово продовжувалися.