Рекордний кредит на встановлення систем зберігання енергії в Україні: ДТЕК залучив 3 мільярди від консорціуму банків

Компанія ДТЕК домовилася з консорціумом українських банків на чолі з "Ощадбанком" про рекордне кредитування проєкту сучасних систем зберігання енергії в Україні.

Загалом три українські банки – "Ощадбанк", ПУМБ та "Укргазбанк" (UGB) – нададуть близько 3 млрд грн (еквівалент 67 млн євро) на фінансування будівництва одного з найбільших в Східній Європі комплексу установок зберігання енергії, повідомляється у пресрелізі ДТЕК.

Відповідна кредитна угода була підписана сторонами минулого тижня і є найбільшою внутрішньою позикою ДТЕК, яка спрямовується на створення нової енергетичної інфраструктури, зауважили в компанії.

"Інвестиції ДТЕК у нові енергетичні потужності – це не лише відповідь на поточні виклики, але і внесок у довгострокову стратегію забезпечення енергетичної стійкості та незалежності України. Наша мета – не просто відновлювати, але й створювати сучасну та надійну енергетику, що стане фундаментом економічного розвитку країни", – наголосив гендиректор ДТЕК Максим Тімченко.

Своєю чергою заступник голови правління "Ощадбанку", відповідальний за корпоративний бізнес, Юрій Каціон уточнив, що консорціумна кредитна угода передбачає проєктне фінансування.

"Вона яскраво ілюструє, як у воєнні часи приватні й державні банки здатні об’єднуватись і змінювати свої процедури задля розвитку економіки й енергетичної безпеки держави. Протягом війни "Ощад" вже не вперше організовує консорціуми, що дозволяють бізнесу реалізовувати великі інвестиційні проєкти", – зазначив заступник голови "Ощадбанку".

Загалом договір кредитування охоплює спорудження 5 установок зберігання електроенергії загальною потужністю 180 МВт. Всього заплановано до будівництва шість установок зберігання енергії в різних регіонах країни потужністю 200 МВт.

За рахунок позики банки профінансують частину вартості реалізації проєктів. Решту інвестицій складуть власні кошти ДТЕК. Термін дії угоди – до 25 вересня 2030 року.

Очікується, що реалізація цього проєкту забезпечить одночасне постачання електроенергії для 600 000 українських домогосподарств. Будівництво установок зберігання завершиться у 2025 році.

"Стабільна робота енергетики є критично важливою для України, особливо в умовах постійних атак з боку ворога, які націлені саме на нашу енергетичну інфраструктуру. Ми в ПУМБ розуміємо свою відповідальність як банку, що системно підтримує країну, і робимо все можливе, щоб фінансово сприяти розвитку нових енергетичних потужностей", – підкреслив голова правління ПУМБ Сергій Черненко.

"UGB продовжує стратегічну підтримку української енергосистеми. Енергетична незалежність України завжди була для нас пріоритетом, і ми пишаємося можливістю долучитися до цього знакового проєкту ДТЕК. Будівництво потужностей з накопичення енергії суттєво зміцнить нашу енергетичну безпеку", – вважає в.о. голови правління Укргазбанку Родіон Морозов.