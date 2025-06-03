Рада підтримала законопроєкт Татарова про кримінальну відповідальність за порушення санкцій

Верховна Рада схвалила за основу проєкт закону про внесення змін до Кримінального і Кримінального процесуального кодексу про встановлення відповідальності за порушення спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Внесений на розгляд парламенту президентом законопроєкт №12406 у першому читанні підтримали 254 нардепи, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос").

За словами депутата, серед основних положень законопроєкту:

криміналізація порушення та обходу санкцій, насамперед фінансових;

встановлення відповідальності як за умисне, так і за необережне порушення санкцій. Покарання за це передбачатиме штраф у розмірі від 425 тис. до 2,04 млн грн або позбавлення волі на 2-10 років;

при цьому запроваджується вартісний поріг на рівні 151,4 тис. грн для відмежування дрібних порушень;

встановлюється обов’язкове додаткове покарання – заборона на професійну діяльність до 15 років, а у деяких випадках – конфіскація майна.

Железняк додав, що законопроєктом також передбачена відповідальність юридичних осіб за порушення санкцій, яким може загрожувати штраф, конфіскація майна або ліквідація.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт №12406 про кримінальну відповідальність за обхід санкцій у січні цього року, доповнивши Кримінальний кодекс новою статтею №114-3, яка не матиме строку давності.

У пояснювальній записці до законопроєкту за підписом заступника голови Офісу президента Олега Татарова зазначається, що у Кодексі України про адміністративні правопорушення вже наявні статті (наприклад, статті 162-1, 166-5, 166-23), які передбачають персональну відповідальність за окремі порушення санкцій, вчинені суб’єктами реалізації санкцій, проте не самими особами, щодо яких застосовані санкції, чи іншими особами, які сприяли їх порушенню. Водночас, з огляду на характер суспільної небезпеки для держави таких порушень, як порушення санкцій, такого покарання недостатньо, вважають в Офісі президента.

"Лише кримінальна відповідальність спроможна забезпечити належний превентивний ефект і каральний вплив, якого шляхом застосування інших, наприклад, адміністративних засобів, неможливо досягти щонайменше тоді, коли йдеться про значні розмірі активів, господарську діяльність, що потребує ліцензування, та інші значущі сфери", – вказує Татаров.