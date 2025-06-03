Рада ухвалила закон про створення "поштового банку"

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку фінансової інклюзії".

Відповідний законопроєкт №13018-д у другому читанні депутати підтримали на засіданні у вівторок, 3 червня, повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") у Telegram.

"Законопроєкт створить правові засад для появи на ринку фінансових послуг України нового різновиду надавачів фінансових послуг – банків фінансової інклюзії. Саме ці банки допоможуть забезпечити належний доступ до фінансових послуг як громадян України (зокрема соціально вразливих груп населення), так і мікропідприємств у районах, наближених до зони бойових дій, на звільнених територіях, а також на важкодоступних та малонаселених територіях", – написав Гетманцев.

Він уточнив, що в ухваленій редакції законопроєкт передбачає:

запровадження нового виду банку – банку фінансової інклюзії, що здійснюватиме діяльність на підставі обмеженої банківської ліцензії та обслуговуватиме клієнтів, які наразі не мають стійкого доступу до отримання фінансових послуг (у районах, наближених до зони бойових дій, на звільнених територіях, а також соціально вразливих груп населення);

визначення на законодавчому рівні термінів "фінансова інклюзія", "обмежена банківська ліцензія", "банк фінансової інклюзії";

банк фінансової інклюзії зможе надавати банківські та інші фінансові послуги виключно фізичним особам, суб'єктам господарювання, громадським та благодійним організаціям, а також органам державної влади та органам місцевого самоврядування та інше.

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Як повідомлялося, державна "Укрпошта" упродовж кількох останніх років планувала почати надавати банківські послуги і активно підтримувала ухвалення цього законопроєкту.

До початку повномасштабної війни "Укрпошта" планувала купити для цього найменший в Україні "Альпарі Банк", у 2022 році Антимонопольний комітет надав відповідний дозвіл, але угода не відбулася.

У січні 2025 року Кабмін передав конфісковані у російського мільярдера і президента московського футбольного клубу "ЦСКА" Євгенія Гінера акції АТ "Першого інвестиційного банку" (PINbank) Міністерству розвитку громад та територій для подальшої їх передачі "Укрпошті".

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський пояснював, що на базі банківської ліцензії PINbank планують створити поштовий банк, але "Укрпошті" знадобляться кошти на його докапіталізацію та викуп часток міноритарних акціонерів.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: "Укрпошта" стає банком. Що це означає та коли запрацює