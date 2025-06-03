БЕБ викрило ще одне незаконне виробництво сигарет на Волині: обладнання зловмисники купили через інтернет. ФОТО

Детективи Бюро економічної безпеки викрили чотирьох осіб, які незаконно виготовляли та продавали підакцизні товари у Волинській області.

Нелегальне виробництво тютюнових виробів організували мешканці Луцького району, повідомляє пресслужба БЕБ.

"Обладнання для кустарного виготовлення сигарет, сировину та інші компоненти придбали через інтернет. Для незаконної діяльності використовували будинок і підсобні приміщення, що належать співучасникам. Готову продукцію обвинувачені продавали, а отримані кошти легалізовували різними способами", – зазначається у повідомленні.

У межах розслідування справи детективи БЕБ провели обшуки, під час яких виявили та вилучили обладнання для виготовлення тютюнової продукції, два мішки тютюну, близько 6 тисяч пачок сигарет та 100 літрів алкогольних напоїв без марок акцизного податку. Вартість вилученої продукції оцінили у понад пів мільйона гривень.

Наразі фігурантам справи повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч.ч. 1,2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут підакцизних товарів, вчинене організованою групою, легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом). Обвинувальний акт у справі скеровано до суду, додали у БЕБ.

Як повідомлялося, раніше детективи БЕБ викрили у Волинській області групу осіб, які обладнали підпільний цех з виробництва нелегальних сигарет у їдальні колишнього дитячого табору.