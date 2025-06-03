Наслідки санкцій: Експорт російських алмазів обвалився до мінімуму за понад 10 років
Санкції за розв'язану Росією повномасштабну війну проти України сильно вдарили по поставкам російських алмазів на світовий ринок: у 2024 році з Росії експортували мінімальний обсяг дорогоцінного каміння більш ніж за 10 років доступної статистики.
Про це пише The Moscow Times.
Так, за рік експорт скоротився в натуральному вираженні на 6,27% – до 30,37 млн карат. Показник виявився нижчим за рівень 2015 року, коли проти Росії було введено перші санкції за анексію українського Криму, – того року на експорт було відправлено 30,8 млн карат.
При цьому в 2021 році російські поставки алмазів на зовнішні ринки сягало 48,6 млн карат.
У грошах експорт російських алмазів також різко скоротився: у 2024 році він виявився на 28,6% менше, ніж роком раніше, і склав $2,62 млрд.
Це сталося, зокрема, через падіння цін на російські алмази, які подешевшали на 24% рік до року – до $86,36 за карат. Водночас середньосвітові ціни впали на 10,27% – до $105,33 за карат.
Загалом глобальний експорт алмазів минулого року знизився у натуральному вираженні на 7,21% – до 284,9 млн карат та в грошовому – на 16,8%, до $30 млрд.
З огляду на це частка Росії в світовому експорті алмазів у натуральному вираженні залишилася лише на рівні 11%, а грошовому – знизилася з 10% до 9%. При цьому РФ у 2024 році забезпечила 32% світового видобутку алмазів проти 33% роком раніше – 37,32 млн карат.
Найбільший у Росії та світі виробник алмазів – держкорпорація "Алроса" – потрапив під санкції США невдовзі після початку повномасштабної війни 2022 року.
2024 року країни "Великої сімки" запровадили ембарго на алмази з Росії, а потім заборонили імпорт дорогоцінного каміння російського походження через треті країни.
У результаті станом на кінець 2024 року на балансі "Алроси" накопичилася нереалізована продукція на 129,9 млрд руб., або $1,3 млрд. За рік запаси алмазів "Алроси" зросли в 1,5 раза, або на 45,3 млрд руб. Це сталося після того, як їхні закупівлі практично припинила Індія – найбільший у світі імпортер.
На цьому фоні держкорпорація минулого року відзвітувала про втрату 26% виручки та падіння чистого прибутку в 4,4 раза – до 19,3 млрд руб.
У квітні цього року стало відомо, що "Алроса" скоротила кількість заступників генерального директора та урізала фонд оплати праці на 10%.
У листопаді минулого року глава "Алроси" Павел Мариничев повідомив, що компанія буде змушена призупинити розробку деяких найменш рентабельних родовищ, а також скоротити частину працівників. "Алроса", за словами Мариничева, зменшить фонд оплати праці на 10% за рахунок оплати керівників, фахівців та службовців, а також запровадить запровадження неповний робочий день та відпустки за власний рахунок.
Як повідомлялося, у грудні 2023 року країни G7 оголосили про пряму заборону на російські алмази з 1 січня, а потім поетапні обмеження на непрямий імпорт російських дорогоцінних каменів із 1 березня. Також з 1 вересня мала запрацювати нова система відстеження походження дорогоцінних каменів.
У лютому 2024 року Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США оголосило про запровадження санкцій проти додаткових категорій російських діамантів відповідно до рішення країн "Великої сімки".
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