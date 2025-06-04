Голова МАГАТЕ заперечив інформацію Greenpeace про підготовку до перезапуску ЗАЕС окупантами

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) не бачить ознак масштабних підготовчих робіт з боку РФ до запуску окупованої Запорізької атомної електростанції (АЕС), про що повідомлялося у нещодавньому звіті Greenpeace.

Про це гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріо Гроссі заявив під час брифінгу під час візиту до Києві напередодні увечері, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми спостерігаємо за супутниковими зображеннями цього регіону і ми не погоджуємося з тим, що було викладено в цьому звіті, а саме, що там йдуть масивні підготовчі роботи і будівництво, що вони дуже серйозно там підійшли, будують лінію. Там щось відбувається, але ми не погоджуємося з тим, що вийшло у звіті", – сказав Гроссі.

"Ще раз хочу нагадати: з точки зору МАГАТЕ найперше і найголовніше – це умови безпеки, які мають бути виконані у разі будь-якого перезапуску енергоблоків станції, наразі такі умови не виконані", – наголосив гендиректор МАГАТЕ.

Гроссі додав, що в цілому можливість часткового або повного запуску ЗАЕС має дуже серйозно обговорюватися з технічної точки зору.

"Ще раз хочу наголосити, що у нас будуть дуже серйозні технічні, саме технічні, обговорення технічних питань у зв'язку з можливим запуском, повністю або частково – 1-2 блоків. Але... є певні умови безпеки, які мають бути виконані для того, щоб починати розмову про будь-який перезапуск взагалі, і до цього ще довго", – пояснив глава МАГАТЕ.

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Як повідомлялося, раніше міжнародна організація Greenpeace із використанням супутникових знімків виявила, що Росія будує на окупованих територіях України нову лінію електропередач до окупованої ЗАЕС. В організації припустили, що це дозволить окупантам незаконно підключити електростанцію до енергосистеми Росії та відновити її роботу.

У березні голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що Запорізька атомна електростанція може відновити роботу протягом декількох місяців після припинення вогню в Україні, але щоб перезапустити всі шість її реакторів знадобиться більше року.

Однак це вимагатиме збільшення постачання води для задоволення технічних потреб електростанції та забезпечення надійного зовнішнього енергопостачання.

Запорізька АЕС була окупована російськими військами 4 березня 2022 року і повністю припинила генерацію електроенергії у вересні того ж року.

У грудні 2024 року Сергій Кирієнко, перший заступник керівника адміністрації президента РФ, заявив про намір перезапустити реактори "якнайшвидше", щоб під’єднати окуповану ЗАЕС до російської енергосистеми в Ростовській області.

21 травня 2025 року, голова "Росатому" Олексій Ліхачов заявив у Раді Федерації РФ: "Усі живуть мрією відновлення станції… Ми розробили план виведення ЗАЕС на повну потужність, який проходить міжвідомче погодження. Одне з головних завдань – заміна мережі".