"Мерзенна гидота": Ілон Маск різко розкритикував "один великий прекрасний закон" від Трампа

Мільярдер Ілон Маск різко розкритикував "Один великий прекрасний закон", ініційований адміністрацією президента США Дональда Трампа як частину політики скорочення видатків.

Про це Ілона Маск написав у власній соцмережі Х (колишній Twitter).

"Вибачте, але я просто більше не можу цього терпіти. Цей величезний, обурливий, масний законопроект Конгресу про витрати – це мерзенна гидота. Сором тим, хто за нього проголосував: ви знаєте, що вчинили неправильно. Ви це знаєте", – написав Маск.

Йдеться про ініційований Дональдом Трампом законопроєкт, який президент США називає "One Big Beautiful Bill" ("Один великий прекрасний закон").

Палата представників уже підтримала цей законопроєкт, наразі він готується до розгляду у Сенаті.

Трамп публічно переконує, що цей законопроєкт передбачає "найбільше зниження податків в історії Америки". Втім, його критики зауважують, що у випадку ухвалення законопроєкту зниження податків торкнеться передусім американців з найвищими доходами, водночас пропонується суттєво зменшити фінансування низки соціальних програм.

Крім того, він суперечитиме одній з передвиборчих обіцянок Трампа, оскільки замість зниження рівня держборгу призведе до його збільшення.

Як повідомлялося, 30 травня президент США Дональд Трамп провів пресконференцію на честь відставки Ілона Маска з посади керівника Департаменту DOGE, яку він обійняв після обрання нового президента. Маск був одним із найближчих соратників Трампа під час передвиборчої кампанії.