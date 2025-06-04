Трамп підвищив мита на імпорт сталі та алюмінію до 50%. Як це позначиться на Україні?

Президент США Дональд Трамп підписав указ про підвищення мит на імпорт сталі та алюмінію з 25% до 50%, анонсований кілька днів тому.

Підписаний у вівторок указ набуває чинності в середу, передає Bloomberg.

Трамп назвав цей крок необхідним для захисту національної безпеки.

В указі зазначається, що попередній рівень мит "ще не дозволяв" американській промисловості "розвинути та підтримувати темпи використання виробничих потужностей, необхідні для сталого здоров'я промисловості та для прогнозованих потреб національної оборони".

"Збільшення раніше запроваджених тарифів надасть більшу підтримку цим галузям промисловості та зменшить або усуне загрозу національній безпеці, яку створює імпорт сталевих та алюмінієвих виробів та їх похідних", – йдеться у директиві, яку Білий дім опублікував у соцмережі X.

Згідно з указом, імпортні мита на метали з Великої Британії залишаться на попередньому рівні 25%, щоб дозволити двом країнам працювати над новими митами або квотами до крайнього терміну 9 липня.

Металургійна продукція була основною категорією українського експорту до США

Як повідомлялося, з березня почали діяти запроваджені президентом США Дональдом Трампом мита у розмірі 25% на імпорт алюмінію та сталі. Вони стосуються й України, яка раніше користувалася тимчасовим звільненням від мит на імпорт сталі та виробів із неї, запровадженим адміністрацією Байдена.

Віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко визнавала, що рішення США запровадити мито на сталь із України негативно вплине на металургійну галузь та обсяги торгівлі між двома країнами.

Так, у 2024 році на металургійну продукцію припадало 57,9% українського експорту до США – $503,3 млн з $869,1 млн. Найбільші товарні категорії українського експорту – чавун ($363,4 млн, 940 тис. тонн), труби ($112,9 млн, 92 тис. тонн), прутки ($15,2 млн, 3,3 тис тонн), дріт ($4 млн, 3,9 тис тонн), металоконструкції ($1,3 млн, 182 тонни).

Тоді Свириденко обіцяла, що український уряд налаштований на "активну роботу з партнерами для пошуку оптимального рішення до 12 березня", коли набувало чинності рішення про підвищення мита. Однак про прогес у цьому напрямку не повідомлялося.