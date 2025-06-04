IDS Ukraine закликала АРМА забезпечити прозорість оцінки активів

У зв'язку із завершенням терміну подання документів на конкурс з вибору оцінювача активів компаній ПрАТ "Індустріальні дистрибуційні системи" та ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар" IDS Ukraine оприлюднила відкрите звернення до очільниці Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олени Думи із закликом забезпечити об'єктивність і прозорість процесу оцінки.

Як повідомив виробник "Моршинської", станом на сьогодні – попри завершення прийому документів на конкурс з відбору оцінювача ще 19 травня – IDS Ukraine не отримувала жодних запитів від АРМА чи обраного нею оцінювача щодо надання фінансової документації або іншої інформації, необхідної для коректної ринкової оцінки.

У компанії наголосили, що без використання достовірної внутрішньої облікової інформації об'єктивна оцінка активів неможлива.

Під час першого конкурсу з вибору управителя для корпоративних прав ПрАТ "Індустріальні дистрибуційні системи" та ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар" у 2023 році маловідомий оцінювач оцінив їх в 1,4 млрд грн, що виявилось удвічі нижче за проведену в той самий період незалежну оцінку.

Згідно з новою незалежною оцінкою, проведеною у 2025 році, що підтверджена двома рецензіями, оціночна вартість корпоративних прав двох ключових підприємств групи IDS Ukraine – ПрАТ "Індустріальні дистрибуційні системи" та ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар" – становить 5,8 млрд грн.

"Відсутність у потенційного оцінювача інформації та документів від компанії створює ризик повторення ситуації із заниженням оцінки внаслідок відсутності взаємодії оцінювача та компанії щодо доступу до первинної документації та інформації про діяльність IDS Ukraine. Як і раніше, IDS Ukraine знову публічно декларує відкритість до співпраці з АРМА та/або обраним нею оцінювачем і готова надати на їхні запити всю необхідну документацію, підтвердження фінансових показників і будь-яку іншу інформацію, необхідну для об'єктивної ринкової оцінки", – заявили в компанії.

Там попередили, що занижена оцінка прямо шкодить інтересам держави, адже відкриває можливості та створює передумови для безкарного неефективного управління компанією.

"Об'єктивна та якісна оцінка активів для АРМА обраним нею оцінювачем насамперед покликана захистити інтереси України, яка в разі позитивного рішення Вищого антикорупційного суду має отримати компанію високої ринкової вартості", – наголосили в IDS Ukraine.

У компанії підкреслили, що саме публічність і якісна об'єктивна оцінка обраним АРМА оцінювачем мають стати запобіжниками зловживанням можливого управителя та запорукою захисту інтересів України від його несумлінних чи непрофесійних дій у процесі управління до рішення Вищого антикорупційного суду.