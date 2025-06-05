У Росії хочуть заборонити держзакупівлі іноземних телевізорів. При цьому російські збираються з китайських компонентів

Мінпромторг Росії запропонував заборонити державним установам та компаніям закуповувати іноземні телевізори.

Про це свідчить ухвала російського відомства, передає The Moscow Times.

У пояснювальній записці до документа необхідність скасування правила "другий зайвий" для іноземної техніки при держзакупівлях та запровадження повної заборони на її придбання аргументується тим, що в 2024 році російські держструктури купили 45,7 тис. телевізорів, із яких 60% виявилися імпортними.

При цьому всього в країні було вироблено 2,4 млн телевізорів.

"Посилюється роль держави у забезпеченні стимулів для зростання виробництва російських телевізорів за рахунок закриття потреби державних та муніципальних замовників", – зауважили в Мінпромторгу РФ.

До реєстру російської радіоелектроніки Мінпромторгу РФ, яка є доступною для держзакупівель, входять лише два виробника телевізорів – "Квант" і "Дюкс", але останній не до кінця відповідає вимогам. Водночас "Квант", який випускав пристрої під брендом Irbis, у квітні зупинив виробництво через низький попит.

За словами представників російських виробників електроніки, в разі введення заборони на закупівлю іноземних телевізорів продажі російських пристроїв зростуть, але також і кінцева їхня вартість буде "у кілька разів вищою".

При цьому вся російська продукція, яка навіть входить до реєстру Мінпромторгу Росії, збирається з китайських компонентів.

У виробництві російських телевізорів близько 80% підсумкової вартості пристроїв займають китайські матриці. Через це виробникам буде важко увійти до реєстру для участі в держзакупівлях, оскільки з поточного року частка іноземних комплектуючих не повинна перевищувати 60%.

Також унаслідок заборони держорганізації залишаться без "великих телевізорів", оскільки в Росії не випускають пристрої з діагоналями понад 65 дюймів через складніше виробництво.

Нагадаємо, на початку квітня стало відомо, що в Росії припинилося виробництво єдиного російського телевізора з реєстру російської радіоелектроніки Мінпромторгу.

Також повідомлялося, що російські виробники електроніки запропонували обмежити "паралельний імпорт" техніки при тому, що частка на ринку складає 12%.

До того Міністерство промисловості та торгівлі Росії виступило з ініціативою запровадити обов'язкове маркування ноутбуків, смартфонів та ряду іншої електроніки.

Раніше повідомлялося, що російське телеком-обладнання для імпортозаміщення на 80% виявилося китайським.