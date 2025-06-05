Євросоюз продовжив "торговельний безвіз" для заліза та сталі з України ще на три роки

Рада Європейського Союзу продовжила дію сприятливого режиму торгівлі з Україною залізом і виробами зі сталі. Відповідне рішення було ухвалене, щоб підтримати економіку України в умовах розв'язаної Росією повномасштабної війни.

Про це йдеться в повідомленні Європейської ради.

"Мета полягає в тому, щоб полегшити проблеми, з якими стикаються українські виробники та експортери внаслідок війни", – сказано в повідомленні.

Однак Європейська Комісія може призупинити виконання імплементаційного акту про призупинення цього регламенту для певних товарів на термін до 12 місяців.

Рішення про призупинку буде ухвалене у випадку, якщо імпорт цих товарів із України зросте до рівня, який загрожує завдати шкоди промисловості Європейського Союзу, яка виробляє аналогічні або безпосередньо конкуруючі товари.

Регламент набуде чинності 6 червня та застосовуватиметься протягом трьох років.

Євросоюзі із 2018 року застосовує захисні заходи щодо імпорту певних видів заліза та сталі, щоб захистити своїх виробників від глобальних надлишкових потужностей.

У рамках підтримки України в умовах повномасштабної війни Україна була звільнена від цих заходів.

У квітні стало відомо, що Україна та Європейський Союз продовжили дію "транспортного безвізу" до кінця 2025 року. Таким чином українські автомобільні перевізники й далі не потребуватимуть спеціальних дозволів.