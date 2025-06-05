Прозорість, екологічність та соціальна відповідальність: У "Метінвесті" розповіли про нові вимоги ЄС до українських компаній

Український бізнес стикається з новими викликами: Європейський Союз запроваджує жорсткіші вимоги до звітності зі сталого розвитку. Тепер наявність ESG-практик (екологія, соціальна відповідальність та корпоративне управління) стає не просто перевагою, а обов'язковою умовою для роботи на ринку ЄС.

Про це йдеться в повідомленні "Метінвесту".

ESG – це комплекс підходів, які враховують вплив компанії на довкілля, відповідальність перед суспільством та прозоре корпоративне управління.

Як зазначила менеджерка з питань ESG та сталого фінансування "Метінвесту" Кристина Руснак, дотримання цих принципів допомагає знизити ризики, пов'язані з охороною довкілля, безпекою працівників і дотриманням екологічних стандартів, а також із якістю корпоративного управління, що впливає на стійкість і фінансову стабільність бізнесу.

Досвідом компанії з упровадження ESG-практик Руснак поділилася на тренінгу від Федерації роботодавців України та Конфедерації данської промисловості (Danish Business Association).

Додатковим стимулом для українських компаній модернізуватися є регуляторні вимоги Євросоюзу щодо нефінансової звітності, введення вуглецевого податку на імпорт продукції з високими викидами CO2 (CBAM) та інші ініціативи.

До того ж, міжнародні та українські банки, інвестиційні фонди дедалі частіше враховують ESG-фактори при ухваленні рішень про фінансування.

За словами Руснак, перший крок у впровадженні ESG – це оцінка суттєвих тем: як діяльність компанії впливає на довкілля та людей, і як ці сфери, своєю чергою, позначаються на бізнесі. У компанії вже готуються до нової звітності ЄС: після визначення суттєвих тем обирають показники, за якими відстежують і показують прогрес у кожному напрямі ESG. Наприклад, у екологічному блоці звітують про обсяги вуглецевих та інших викидів, споживання енергії, води та інвестиції в природоохоронні заходи.

"В умовах війни особливе значення має соціальна відповідальність: "Метінвест" уже спрямував понад $250 млн на підтримку ЗСУ, гуманітарні проєкти та допомогу цивільним", – зауважила Руснак.

Такі дані компанія щороку публікує у звіті на її сайті за міжнародними стандартами GRI, SASB (звітність про екологічні, соціальні та управлінські ризики та можливості, що можуть впливати на фінансові результати компанії) і рекомендаціями TCFD (для розкриття кліматичних ризиків і впливу компаній на зміну клімату).

Також компанія регулярно аналізує ESG-ризики та впроваджує заходи для їхнього зниження. Серед нових – кліматичні ризики (такі як CBAM та зміна клімату), а також дефіцит кадрів через війну.

У відповідь на ці виклики "Метінвест" посилює систему управління кліматичними ризиками, досліджує низьковуглецеві технології та ініціативи з декарбонізації. Окрім того, компанія розвиває програми з управління персоналом, зокрема підвищує зарплати, розширює ініціативи підтримки працівників, впроваджує програми для ветеранів.

Нагадаємо, "Метінвест" Ахметова включили до рейтингу найбільших інвесторів України: щороку компанія вкладає 12 млрд грн в інвестиційні проєкти в Україні. Також від початку війни компанія перерахувала понад 50 млрд грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів.