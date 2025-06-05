"Інфляція сягнула піку": Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% і очікує зниження цін

Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5%.

Це рішення дозволить забезпечити належні монетарні умови для повернення інфляції до зниження в найближчі місяці, повідомляє пресслужба НБУ.

"У разі посилення загроз для стійкого зниження інфляції до цілі 5% НБУ утримуватиме облікову ставку незмінною довше, ніж прогнозувалося у квітні. Якщо виникне потреба посилити монетарні умови, НБУ буде готовий до додаткових заходів", – зазначається у повідомленні.

У Нацбанку зауважили, що інфляція в травні, ймовірно, сягнула свого локального максимуму.

"У квітні інфляція пришвидшилася до 15,1% у річному вимірі. Оцінки НБУ свідчать про подальше зростання річної інфляції у травні, яка дещо перевищила поточну прогнозну траєкторію. На цінах на продовольство додатково позначилися весняні заморозки, що вплинули на вартість перших партій овочів і фруктів нового врожаю", – зазначається у повідомленні.

Натомість базова інфляція у травні продовжила пришвидшуватися близько до прогнозу, з огляду на стійкий споживчий попит і зростання виробничих витрат бізнесу, зокрема на оплату праці.

Нацбанк прогнозує, що надалі інфляція поступово сповільнюватиметься влітку завдяки надходженню нових урожаїв, кращій ситуації в енергетиці, зменшенню світових цін на нафту та послабленню зовнішнього цінового тиску. Значний статистичний ефект матиме і висока база порівняння минулого року.

Водночас швидкість зниження інфляції також залежатиме від фактичних наслідків весняних заморозків та погоди влітку.

Втім, ключовим ризиком для економіки та інфляції залишається перебіг повномасштабної війни та пов'язані з нею ризики додаткових бюджетних потреб, пошкоджень інфраструктури і поглиблення міграції, вказують у Нацбанку. Там також виділяють як окремий ризик суттєвіший негативний вплив погодних умов на врожаї.

НБУ прогнозує, що зовнішнє фінансування надходитиме в достатніх обсягах, що даватиме змогу зберігати макрофінансову стійкість. Надходження з початку року сягнули $18 млрд.

Як повідомлялося, у квітні правління Національного банку ухвалило рішення залишити незмінною облікову ставку на рівні 15,5%, призупинивши цикл її підвищення.

Як підвищувалася облікова ставка?

Нагадаємо, у червні 2024 року правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 13,5% до 13%. З того часу і до грудня минулого року вона перебувала на цьому рівні.

Однак у грудні 2024 правління НБУ ухвалило рішення підвищити облікову ставку з 13% до 13,5% річних, у січні 2025 року облікову ставку підвищили до 14,5% річних, а у березні – до 15,5% річних.