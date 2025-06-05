БЕБ знайшло мережу підпільних гральних закладів на Київщині: вилучили понад 170 комплектів техніки. ФОТОрепортаж

Детективи Бюро економічної безпеки викрили та припинили діяльність десяти нелегальних гральних закладів у Київській області.

Нелегальні гральні зали працювали у нежитлових приміщеннях у Василькові, Обухові, Вишневому та Білій Церкві, повідомляє пресслужба БЕБ.

За даними слідства, вони працювали у закритому форматі, в тому числі під час комендантської години.

"Діяльність ретельно маскували: відвідування відбувалося лише за попередньою домовленістю з адміністраторами, а двері відчиняли виключно для перевірених клієнтів", – зазначається у повідомленні.

Під час обшуків детективи БЕБ вилучили понад 170 комплектів комп’ютерної техніки, відеокамери, мобільні телефони, чекові апарати та чорнові записи. Орієнтована вартість вилученого становить понад 2 млн гривень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за ст. 203-2 Кримінального кодексу України (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей). Наразі встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності, додали у БЕБ.











Як повідомлялося, раніше детективи БЕБ викрили мережу нелегальних гральних закладів без ліцензій, які працювали у кількох районах Одеси. Наприкінці травня детективи припинили діяльність 15 нелегальних закладів.