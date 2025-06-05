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Новини Тіньова економіка
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БЕБ знайшло мережу підпільних гральних закладів на Київщині: вилучили понад 170 комплектів техніки. ФОТОрепортаж

БЕБ викрило мережу нелегальних гральних закладів на Київщині

Детективи Бюро економічної безпеки викрили та припинили діяльність десяти нелегальних гральних закладів у Київській області.

Нелегальні гральні зали працювали у нежитлових приміщеннях у Василькові, Обухові, Вишневому та Білій Церкві, повідомляє пресслужба БЕБ.

За даними слідства, вони працювали у закритому форматі, в тому числі під час комендантської години.

"Діяльність ретельно маскували: відвідування відбувалося лише за попередньою домовленістю з адміністраторами, а двері відчиняли виключно для перевірених клієнтів", – зазначається у повідомленні.

Під час обшуків детективи БЕБ вилучили понад 170 комплектів комп’ютерної техніки, відеокамери, мобільні телефони, чекові апарати та чорнові записи. Орієнтована вартість вилученого становить понад 2 млн гривень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за ст. 203-2 Кримінального кодексу України (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей). Наразі встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності, додали у БЕБ.

БЕБ викрило мережу нелегальних гральних закладів на Київщині
БЕБ викрило мережу нелегальних гральних закладів на Київщині
БЕБ викрило мережу нелегальних гральних закладів на Київщині
БЕБ викрило мережу нелегальних гральних закладів на Київщині
БЕБ викрило мережу нелегальних гральних закладів на Київщині

Як повідомлялося, раніше детективи БЕБ викрили мережу нелегальних гральних закладів без ліцензій, які працювали у кількох районах Одеси. Наприкінці травня детективи припинили діяльність 15 нелегальних закладів.

Автор: 

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