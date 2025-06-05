Україна отримає від Японії $3 мільярди за рахунок заморожених активів РФ: підписано договір

Уряд України та Японське агентство міжнародного співробітництваJICA уклали угоду про позику на понад $3 мільярди, яка погашатиметься за рахунок доходів від заморожених активів РФ.

Кредитний договір підписали міністр фінансів Сергій Марченко та керівник Офісу JICA в Україні Хідекі Мацунага, повідомляє пресслужба Мінфіну.

Документ передбачає надання Україні кредиту у розмірі 471,9 млрд японських єн (понад $3 млрд). Обслуговування та погашення кредиту здійснюватиметься за рахунок майбутніх доходів, отриманих від знерухомлених російських активів. Отримані від Японії кошти будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків держбюджету, уточнили у Мінфіні.

Ця позика є частиною механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) країн G7 загальним обсягом близько $50 млрд.

Міністр фінансів Сергій Марченко зауважив, що Японія є другою найбільшою країною за обсягом бюджетної допомоги: з лютого 2022 року вона надала Україні понад $8,5 млрд, з яких $955 млн – на безповоротній основі.

"Дякую за збереження критично важливої допомоги. Реалізація механізму ERA допоможе забезпечити бюджетні потреби у 2025 році та у середньостроковій перспективі", – зазначив Марченко.

Водночас міністр наголосив, що механізм ERA є проміжним рішенням, а метою України є створенням міжнародного компенсаційного механізму, який дозволить повністю конфіскувати заморожені активи центрального банку Росії.

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Нагадаємо, минулого року року лідери країн "Великої сімки" погодили механізм Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), який передбачає виділення Україні кредитів на $50 млрд, які погашатимуться за рахунок прибутків від заморожених російських активів.

Згідно з цим планом, ЄС і США візьмуть на себе по близько $20 млрд кожен, а решту $10 млрд розділять між собою Велика Британія, Японія та Канада.

Очікується, що більшість коштів за програмою ERA Україна отримає вже у 2025 році, що дозволить наростити міжнародні резерви до $58 млрд.