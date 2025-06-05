Україна отримає від Японії $3 мільярди за рахунок заморожених активів РФ: підписано договір
Уряд України та Японське агентство міжнародного співробітництваJICA уклали угоду про позику на понад $3 мільярди, яка погашатиметься за рахунок доходів від заморожених активів РФ.
Кредитний договір підписали міністр фінансів Сергій Марченко та керівник Офісу JICA в Україні Хідекі Мацунага, повідомляє пресслужба Мінфіну.
Документ передбачає надання Україні кредиту у розмірі 471,9 млрд японських єн (понад $3 млрд). Обслуговування та погашення кредиту здійснюватиметься за рахунок майбутніх доходів, отриманих від знерухомлених російських активів. Отримані від Японії кошти будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків держбюджету, уточнили у Мінфіні.
Ця позика є частиною механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) країн G7 загальним обсягом близько $50 млрд.
Міністр фінансів Сергій Марченко зауважив, що Японія є другою найбільшою країною за обсягом бюджетної допомоги: з лютого 2022 року вона надала Україні понад $8,5 млрд, з яких $955 млн – на безповоротній основі.
"Дякую за збереження критично важливої допомоги. Реалізація механізму ERA допоможе забезпечити бюджетні потреби у 2025 році та у середньостроковій перспективі", – зазначив Марченко.
Водночас міністр наголосив, що механізм ERA є проміжним рішенням, а метою України є створенням міжнародного компенсаційного механізму, який дозволить повністю конфіскувати заморожені активи центрального банку Росії.
Нагадаємо, минулого року року лідери країн "Великої сімки" погодили механізм Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), який передбачає виділення Україні кредитів на $50 млрд, які погашатимуться за рахунок прибутків від заморожених російських активів.
Згідно з цим планом, ЄС і США візьмуть на себе по близько $20 млрд кожен, а решту $10 млрд розділять між собою Велика Британія, Японія та Канада.
Очікується, що більшість коштів за програмою ERA Україна отримає вже у 2025 році, що дозволить наростити міжнародні резерви до $58 млрд.
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