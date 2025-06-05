Власник мережі АЗС ОККО купує проєкт будівництва вітрових електростанцій на Волині

Антимонопольний комітет (АМКУ) надав дозвіл групі бізнесмена Віталія Антонова на придбання низки компаній, що планують будівництво вітрових електростанцій на Волині загальною потужністю 192 МВт.

Таке рішення АМКУ ухвалив на засіданні у четвер, 5 червня, повідомляється на сайті регулятора.

Зокрема, АМКУ дозволив компанії GNG Retail Limited, якій належить холдинг OKKO Group, опосередковано через ТОВ "Окко-Драйв" отримати контроль у ТОВ "Волинь Вест Вінд-1".

Крім того, "Окко-Драйв" отримало дозволи на набуття контролю над ТОВ "Волинь Вест Вінд-2" та ТОВ "Волинь Вест Вінд-3".

Всі три компанії, які планує придбати група ОККО, належать девелоперу UDP Renewables підприємця Василя Хмельницького. Вони розробляють проєкт вітроелектростанцій у Волинській області загальною потужністю 192 МВт.

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Як повідомлялося, раніше Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), Міжнародна фінансова корпорація (IFC) та Чорноморський банк торгівлі та розвитку (ЧБТР) оголосили про надання групі "Галнафтогаз" (ОККО) Віталія Антонова 157 млн євро кредиту на будівництво ВЕС потужністю 147 МВт у Волинській області. Ще 68 млн євро компанія група планує профінансувати з власних коштів.

Загалом "Галнафтогаз" до 2030 року планує побудувати 600 МВт вітроелектростанцій, 200 МВт сонячних електростанцій і 150 МВт установок зберігання енергії.