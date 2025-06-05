Уранові шахти на Кіровоградщині опинилися під загрозою затоплення через борги, – депутат

Уранова Шахта Смолинська держпідприємства "Східний ГЗК" у Кіровоградській області була під загрозою затоплення через відключення електроенергії за борги.

Про це голова Незалежної профспілки гірників України, народний депутат від "Батьківщини" Михайло Волинець повідомив у Facebook.

"Уранова шахта Смолинська (Кіровоградська область) ДП "Схід ГЗК" затоплюється швидкими темпами. Втрачений нижній горизонт. Ще 4 години і шахта буде повністю затоплена", – написав депутат, попередивши, що це може спричинити екологічну катастрофу для розташованих неподалік населених пунктів.

Згодом він додав, що після розголосу цієї інформації для шахти частково відновили електропостачання, щоб відкачати воду.

"Завдяки швидкій реакції і розголосу на уранову шахту Смолинську подали електроенергію. Але лише до 20:00, щоб відкачати воду. Що буде далі – питання", – написав Волинець.

Він наголосив, що уранові шахти Кіровоградщини опинилися під загрозою затоплення через накопичені борги і знеструмлення обʼєктів.

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Нагадаємо, у червні 2023 року Кабінет міністрів призначив тимчасово виконуючим обов’язки гендиректора держпідприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" першого заступника гендиректора цього підприємства – Ігоря Бугайова. Раніше він обіймав керівні посади в ДП "НАЕК "Енергоатом".

ДП "СхідГЗК" – єдине в Україні підприємство, яке здійснює видобуток та переробку уранових руд. До його складу входять три уранові шахти – Інгульська, Смолінська та Новокостянтинівська, а також три заводи: гідрометалургійний, ремонтно-механічний та Дніпродзержинський хімічний завод.