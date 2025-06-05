Німецька компанія купує вантажний термінал на Закарпатті. Його модернізують для обробки контейнерів

Німецька компанія Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) придбала 60% в українському ТОВ "Інтермодальний термінал Євробрідж", якому належить вантажний термінал Батьово розташований поблизу прикордонного переходу "Чоп".

Після отримання дозволу українських антимонопольних органів і завершення угоди термінал працюватиме під назвою "HHLA Eurobridge Батьово" як спільне підприємство HHLA International GmbH та української інвестиційної компанії Fortior Capital LLC, повідомляється у пресрелізі німецької компанії.

HHLA придбає контрольний пакет акцій і продовжить розвиток терміналу разом зі своєю залізничною дочірньою компанією METRANS.

Термінал HHLA Eurobridge Батьово розташований поблизу кордону ЄС на центральному перетині кількох міжнародних залізничних коридорів, що робить його важливим вузлом для вантажних перевезень між Україною, Угорщиною та Словаччиною, зауважують у німецькій компанії.

"Завдяки доступу до колій стандартної (1435 мм) та широкої (1520 мм) колії, термінал ідеально підходить як інтерфейс між європейською та українською логістичними мережами", – пояснили у HHLA.

В компанії додали, що інтеграція цього терміналу є логічним кроком у розвитку бізнесу в Україні, до якого входить контейнерний термінал HHLA в Одесі та залізничний оператор UIC Ukraine Intermodal Company (UIC).

"Нове партнерство покращує доступ до портів та забезпечує безперебійне сполучення з внутрішніми районами вздовж центральних транспортних коридорів – від Північного та Балтійського до Чорного моря", – зазначається у повідомленні.

Керуючий директор HHLA International GmbH Філіп Свінс уточнив, що термінал Eurobridge зараз проходить масштабну модернізацію – термінал для сипучих вантажів перетворюється на інтермодальний хаб для контейнерних перевезень.

Контейнерні операції планується розпочати у четвертому кварталі 2025 року. Очікується, що на першому етапі розширення термінал зможе обробляти близько 100 000 TEU на рік і призначений для перевалки контейнерів, зерна та інших генеральних вантажів. Потужність може бути розширена, якщо цього вимагатиме попит.

Кому налажить інтермодальний термінал у Батьово на Закарпатті?

Контрольний пакет акцій HHLA належить судноплавній компанії Mediterranean Shipping Company (MSC), яка оперує 900 морськими суднами та спеціалізується на контейнерних перевезеннях.

Власником ТОВ "Фортіор груп", якому зараз належить термінал у Батьово, є підприємець Микола Нестеренко. До 2020 року він очолював напрямок розвитку нового бізнесу групи SCM Ріната Ахметова та входив до складу наглядових рад низки його компаній.