Галущенко змінив керівника єдиного виробника урану в Україні: підприємство залишилось без електроенергії

Новим виконувачем обов'язки генерального директора держпідприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" ("СхідГЗК") з 5 червня тимчасово призначено Василя Скрипніка.

Відповідний наказ №24-к/к підписав міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє пресслужба держпідприємства.

Василь Скрипнік з 1 травня 2025 року і до останнього часу обіймав посаду заступника гендиректора ДП "СхідГЗК" з гірництва. До початку роботи на "СхідГЗК" він з грудня 2024 року тимчасово виконував обовʼязки гендиректора ДП "Добропіллявугілля-видобуток".

Іншим своїм наказом Галущенко увільнив від тимчасового виконання обов’язків гендиректора ДП "СхідГЗК" Ігоря Бугайова, він повернеться до виконання попередніх обов’язків на посаді першого заступника генерального директора підприємства.

Як повідомлялося, раніше голова Незалежної профспілки гірників України, народний депутат від "Батьківщини" Михайло Волинець заявив, що шахта Смолинська держпідприємства "Східний ГЗК" у Кіровоградській області опинилася під загрозою затоплення через відключення електроенергії за борги.

Згодом у пресслужбі ДП "СхідГЗК" підтвердили, що обʼєкти держпідприємства відключені від електропостачання.

"Адміністрацією підприємства наразі вирішується питання відновлення енергопостачання обʼєктів ДП "СхідГЗК". Про режим роботи в умовах відключення енергопостачання працівникам кожного підрозділу буде повідомлено безпосередніми керівниками", – йдеться у повідомленні компан

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Нагадаємо, у червні 2023 року Кабінет міністрів призначив тимчасово виконуючим обов’язки гендиректора держпідприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" першого заступника гендиректора цього підприємства – Ігоря Бугайова. Раніше він обіймав керівні посади в ДП "НАЕК "Енергоатом".

ДП "СхідГЗК" – єдине в Україні підприємство, яке здійснює видобуток та переробку уранових руд. До його складу входять три уранові шахти – Інгульська, Смолінська та Новокостянтинівська, а також три заводи: гідрометалургійний, ремонтно-механічний та Дніпродзержинський хімічний завод.