"Укрзалізниця" призначила додатковий потяг із Києва до Карпат

Державна "Укрзалізниця" призначила курсування додаткового поїзда №203/204 сполученням Київ - Ясіня.

Таке рішення ухвалили з огляду на високий попит на перевезення у напрямку до Карпат, повідомляє пресслужба залізничної компанії.

Додатковий поїзд вирушатиме із Києва 23 та 25 червня о 23:00 і прибуватиме на станцію Ясіня о 14:17 наступного дня.

Зворотно потяг відправлятиметься 24 та 26 червня о 18:05 і прибуватиме до Києва о 09:18.

"Поїзд курсуватиме через Львів, Івано-Франківськ, Яремче, Татарів-Буковель, Ворохту – тож це ідеальна нагода дістатися до гір швидко та комфортно", – додали в компанії.

Як повідомлялося, раніше "Укрзалізниця" вирішила продовжити курсування додаткового поїзда №284/283 сполученням Ужгород - Київ - Ужгород. Таке рішення ухвалили з огляду на початок сезону відпусток та зростання пасажиропотоку.