"Укрзалізниця" призначила додатковий потяг із Києва до Карпат
Державна "Укрзалізниця" призначила курсування додаткового поїзда №203/204 сполученням Київ - Ясіня.
Таке рішення ухвалили з огляду на високий попит на перевезення у напрямку до Карпат, повідомляє пресслужба залізничної компанії.
Додатковий поїзд вирушатиме із Києва 23 та 25 червня о 23:00 і прибуватиме на станцію Ясіня о 14:17 наступного дня.
Зворотно потяг відправлятиметься 24 та 26 червня о 18:05 і прибуватиме до Києва о 09:18.
"Поїзд курсуватиме через Львів, Івано-Франківськ, Яремче, Татарів-Буковель, Ворохту – тож це ідеальна нагода дістатися до гір швидко та комфортно", – додали в компанії.
Як повідомлялося, раніше "Укрзалізниця" вирішила продовжити курсування додаткового поїзда №284/283 сполученням Ужгород - Київ - Ужгород. Таке рішення ухвалили з огляду на початок сезону відпусток та зростання пасажиропотоку.
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