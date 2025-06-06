Атака РФ на Київ: Між станціями метро "Лісова" та "Арсенальна" запустили дублюючий автобусний маршрут

У Києві через пошкодження внаслідок атаки Росії червоної лінії метро між станціями "Лісова" та "Арсенальна" організовано дублюючий автобусний маршрут №1М.

Про це йдеться в повідомленні комунального підриємства "Київський метрополітен".

Автобуси курсують за таким маршрутом:

у напрямку від станції метро "Лісова" до "Арсенальної" – вздовж Броварського проспекту, Дніпровського узвозу, Алеї Героїв Крут, далі вулицею Івана Мазепи до станції метро "Арсенальна";

у зворотному напрямку – тим самим маршрутом, крім відрізку між станціями метро "Дарниця" – "Чернігівська".

Транспорт рухатиметься через вулицю Андрія Малишка.

Маршрут працюватиме на час обмежень у роботі метрополітену.

Наслідки російської атаки

Нагадаємо, внаслідок масованого обстрілу столиці в ніч на 6 червня було в Києві пошкоджено колії та кабелі на перегоні метрополітену між станціями "Дарниця" – "Лівобережна" червоної лінії метро.

Поїзди наразі рухаються лише між станціями "Академмістечко" "Арсенальна" з інтервалом орієнтовно 4 хвилини 30 секунд.

Наземна частина станцій "Дніпро" – "Лісова" тимчасово закриті на вхід та вихід.

Орієнтовний термін робіт – доба.

До повного відновлення колій для перевезення пасажирів зможуть задіяти лише ті поїзди метро, які перебували на нічному відстої у тупиках підземних станцій.