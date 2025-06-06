Атака РФ на Київ: Між станціями метро "Лісова" та "Арсенальна" запустили дублюючий автобусний маршрут
У Києві через пошкодження внаслідок атаки Росії червоної лінії метро між станціями "Лісова" та "Арсенальна" організовано дублюючий автобусний маршрут №1М.
Про це йдеться в повідомленні комунального підриємства "Київський метрополітен".
Автобуси курсують за таким маршрутом:
- у напрямку від станції метро "Лісова" до "Арсенальної" – вздовж Броварського проспекту, Дніпровського узвозу, Алеї Героїв Крут, далі вулицею Івана Мазепи до станції метро "Арсенальна";
- у зворотному напрямку – тим самим маршрутом, крім відрізку між станціями метро "Дарниця" – "Чернігівська".
Транспорт рухатиметься через вулицю Андрія Малишка.
Маршрут працюватиме на час обмежень у роботі метрополітену.
Наслідки російської атаки
Нагадаємо, внаслідок масованого обстрілу столиці в ніч на 6 червня було в Києві пошкоджено колії та кабелі на перегоні метрополітену між станціями "Дарниця" – "Лівобережна" червоної лінії метро.
Поїзди наразі рухаються лише між станціями "Академмістечко" "Арсенальна" з інтервалом орієнтовно 4 хвилини 30 секунд.
Наземна частина станцій "Дніпро" – "Лісова" тимчасово закриті на вхід та вихід.
Орієнтовний термін робіт – доба.
До повного відновлення колій для перевезення пасажирів зможуть задіяти лише ті поїзди метро, які перебували на нічному відстої у тупиках підземних станцій.
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А очередь на автобус 1М свыше сотни человек, автобусы без гармошки и интервал большой.
Фиг уедешь.....
та українців..
москва ненавидить Київ,
тому що вона Орда..