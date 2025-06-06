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Новини
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Атака РФ на Київ: Між станціями метро "Лісова" та "Арсенальна" запустили дублюючий автобусний маршрут

Між станціями метро

У Києві через пошкодження внаслідок атаки Росії червоної лінії метро між станціями "Лісова" та "Арсенальна" організовано дублюючий автобусний маршрут №1М. 

Про це йдеться в повідомленні комунального підриємства "Київський метрополітен".

Автобуси курсують за таким маршрутом:

  • у напрямку від станції метро "Лісова" до "Арсенальної" – вздовж Броварського проспекту, Дніпровського узвозу, Алеї Героїв Крут, далі вулицею Івана Мазепи до станції метро "Арсенальна";
  • у зворотному напрямку – тим самим маршрутом, крім відрізку між станціями метро "Дарниця" – "Чернігівська".

Транспорт рухатиметься через вулицю Андрія Малишка.

Маршрут працюватиме на час обмежень у роботі метрополітену.

Наслідки російської атаки

Нагадаємо, внаслідок масованого обстрілу столиці в ніч на 6 червня було в Києві пошкоджено колії та кабелі на перегоні метрополітену між станціями "Дарниця" – "Лівобережна" червоної лінії метро.

Поїзди наразі рухаються лише між станціями "Академмістечко"  "Арсенальна" з інтервалом орієнтовно 4 хвилини 30 секунд.

Наземна частина станцій "Дніпро" – "Лісова" тимчасово закриті на вхід та вихід.

Орієнтовний термін робіт – доба.

До повного відновлення колій для перевезення пасажирів зможуть задіяти лише ті поїзди метро, які перебували на нічному відстої у тупиках підземних станцій.

Автор: 

Київ (4710) Метрополітен (612) автобус (253)


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Пора бити по кацапським НПЗ
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06.06.2025 11:40 Відповісти
Мда.....
А очередь на автобус 1М свыше сотни человек, автобусы без гармошки и интервал большой.
Фиг уедешь.....
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06.06.2025 11:42 Відповісти
хло своїм тероризмом хоче зламати києвлян..
та українців..
москва ненавидить Київ,
тому що вона Орда..
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06.06.2025 11:48 Відповісти

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