ЄС може внести Росію до свого "сірого списку" за відмивання грошей, – FT

Європейський Союз розглядає питання, чи додавати Росію до свого "сірого списку" країн зі слабким контролем за відмиванням грошей.

Про це пише Financial Times, передає Укрінформ.

Офіційні особи Європейської Комісії заявили, що вони розглядають можливість додавання Росії до цього "сірого списку". Такий крок також підтримує більшість членів Європейського парламенту.

Однак наразі рішення з цього питання ще не ухвалене.

Схвалення повного "сірого списку" вимагає підтримки більшості депутатів Європейського парламенту, і очікувалося, що цього тижня він буде оголошений. Проте Єврокомісія відклала ухвалення рішення в останню хвилину з "адміністративних/процедурних причин".

За словами речника ЄК, цей список може бути ухвалений на початку наступного тижня.

Включення країни до цього "сірого списку" завдає репутаційної шкоди та вимагає від фінансових установ проведення додаткової належної перевірки при обробці транзакцій за участю організацій або людей з територій, що входять до списку, що призводить до вищих витрат.

Попередня версія "сірого списку" включала Алжир, Анголу, Кенію, Кот-д'Івуар, Лаос, Ліван, Монако, Намібію, Непал і Венесуелу.

Як повідомлялося, в лютому 2023 року Євросоюз включив Росію до "чорного списку" податкових юрисдикцій.