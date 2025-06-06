У Києві повернули світло для всіх понад 2 000 осель, що залишилися без електроенергії через нічний обстріл

Оператор системи розподілу електроенергії у Києві – "ДТЕК Київські електромережі" – повернув світло до усіх осель, знеструмлених внаслідок нічної ракетно-дронової атаки на Київ.

Загалом через пошкодження електрообладнання "ДТЕК Київські електромережі" внаслідок атаки без світла тимчасово залишилися 2 167 осель Дарницького району міста, повідомили у пресслужбі компанії.

"Одразу після дозволу військових та ДСНС аварійно-ремонтні бригади "ДТЕК Київські електромережі" стали до усунення пошкоджень та вже по обіді повернули усім клієнтам світло", – зазначається у повідомленні.

Масована атака на Київ у ніч проти 6 червня

Нагадаємо, у ніч проти 6 червня 2025 року ворог завдав комбінованого удару по Києву із застосуванням балістики та ударних дронів. Під час ліквідації наслідків загинуло троє рятувальників ДСНС, ще 9 надзвичайників отримали поранення. Загалом, поранень зазнали 20 осіб, у тому числі одна дитина.