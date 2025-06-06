Дітям з окупованих територій виплатять по 50 тисяч гривень після повернення в Україну

Кабінет Міністрів запровадив одноразову допомогу для дітей, які повернулися на підконтрольну Україні територію після депортації, примусового переміщення або з тимчасово окупованих територій.

Розмір такої "підйомної" допомоги становитиме 50 тисяч гривень, ці кошти дозволять батькам або іншому законному представнику створити належні умови для реінтеграції і адаптації дитини в Україні, повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

У міністерстві уточнили, що для отримання допомоги законний представник дитини має звернутися до Держслужби у справах дітей.

Ця допомога не буде враховуватись під час обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для призначення всіх видів державної соціальної допомоги та житлових субсидій, уточнили у Мінсоцполітики.

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Як повідомлялося, Мінсоцполітики також анонсувало законопроєкт для стимулювання народжуваності та підтримки батьківства. Серед іншого, проєкт закону пропонує встановити одноразову виплату всім жінкам, які народили дитину, у розмірі 50 тис. грн, а також допологову підтримку вагітним – 100% заробітної плати застрахованим та 7000 грн незастрахованим.

Окрім того, пропонується запровадити допомогу для догляду за дитиною "єЯсла" – йдеться про відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною, надану закладами дошкільної освіти (та іншими юридичними особами, ФОПами, які провадять освітню діяльність у сфері дошкільної освіти).