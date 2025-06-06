Пошкоджені колії відремонтували: "Київський метрополітен" відновив рух потягів всією червоною гілкою

Поїзди між станціями "Академмістечко" – "Лісова" знову курсують у звичайному режимі після того, як робітникам метрополітену вдалося відремонтувати ділянку колії, пошкоджену внаслідок нічної атаки РФ на Київ.

Відновлювальні роботи тривали 13 годин, повідомили у пресслужбі КП "Київський метрополітен".

"Роботи включали з’єднання десятків комунікацій, перевірку систем сигналізації, живлення, керування та тестування безпеки інфраструктури для перевезень. Перед запуском регулярного руху лінією запустили тестовий поїзд, щоб переконатися в готовності ділянки до перевезення пасажирів", – уточнили в "Київському метрополітені".

Масована атака на Київ у ніч проти 6 червня

Нагадаємо, у ніч проти 6 червня 2025 року ворог завдав комбінованого удару по Києву із застосуванням балістики та ударних дронів. Під час ліквідації наслідків загинуло троє рятувальників ДСНС, ще 9 надзвичайників отримали поранення. Загалом, поранень зазнали 20 осіб, у тому числі одна дитина.

При цьому, внаслідок падіння дрона у столиці було пошкоджено колії метрополітену між станціями "Дарниця" та "Лівобережна". Тому поїзди червоною гілкою метрополітену курсували лише між станціями "Академмістечко" та "Арсенальна". Наземна частина лінії між станціями "Дніпро" та "Лісова" була тимчасово закрита.