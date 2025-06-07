Наглядова рада відклала обрання нового голови "Укренерго" через зміни до статуту від Галущенка

Наглядова рада НЕК "Укренерго" відмовилася розглядати питання призначення нового голови правління через зміни до статуту компанії, внесені Міністерством енергетики.

Призначити нового керівника "Укренерго" планували на засіданні 4 червня, але наглядова рада компанії відмовилась за нього голосувати через сумніви у законності дій Міненерго, пише українська редакція Forbes.

Відомо, що до фіналу відбору увійшли чинний т.в.о. керівника компанії Олексій Брехт, головний диспетчер та член правління Віталій Зайченко та ще один представник "Укренерго" – Іван Юрик, який займається питаннями реструктуризації євробондів.

Раніше видання "Наші гроші" звернуло увагу, що Міністерство енергетики внесло зміни до статутів НЕК "Укренерго" та "Оператора ГТС", які обмежують можливості незалежних членів наглядових рад.

Зокрема, тепер для обрання голови правління "Укренерго" треба не проста більшість голосів 4 із 7 членів наглядової ради, а 5 із 7. До складу наглядової ради цієї компанії входить четверо незалежних членів, тепер вони не зможуть ухвалити рішення без підтримки одного із представників держави.

Міністр енергетики Герман Галущенко напередодні визнав, що таким чином представники держави у наглядовій раді цих державних компаній фактично отримують право вето під час ухвалення кадрових рішень.

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Своєю чергою аналітична група ICIS із посиланням на джерела повідомила, що через це рішення Міненерго "Укренерго" та "Оператор ГТС" можуть втратити фінансування та сертифікацію як незалежні компанії.

Джерела ICIS зауважили, що статути операторів систем передачі як незалежних компаній були попередньо узгоджені з міжнародними донорами, такими як Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), а також з "Енергетичним співтовариством".

В ICIS зазначають, що всі кредити ЄБРР, а також кредити інших міжнародних фінансових установ містять умови, які чітко зазначають, що статут компанії не може бути змінений без попереднього схвалення кредиторів.