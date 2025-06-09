"Нова пошта" запустила сортувальний хаб у Литві

Компанія "Нова пошта" відкрила у Литві сортувальний хаб, який вже щодня обробляє понад 1000 відправлень.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що хаб працює цілодобово та забезпечує доставку по всій Литві, а також в ЄС, Велику Британію та Україну.

На території логістичного хабу також розташоване відділення, де можна відправити та отримати документи, посилки і вантажі до 1000 кг. Хаб відкрили у місті Каунас за адресою Studentų g. 16.

Загалом "Нова пошта" має у Литві понад 650 точок сервісу.

Як повідомлялося, компанія "Нова пошта" планує вихід на ринки Швейцарії, Бельгії, Португалії та Ірландії, а до кінця цього року за межами України відкриє ще 135 відділень.

Раніше співзасновник групи Nova Вячеслав Клімов повідомив, що у 2025 році "Нова пошта" може вийти на ринок Сполучених Штатів Америки.