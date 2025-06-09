"Метінвест" представив новий багатоповерховий дім-конструктор: швидко будується і має 50 варіацій. ФОТО

Компанія "Метінвест" представила універсальний сталевий соціальний будинок – це новий продукт у концепції "Сталева мрія", яка розробляє будинки на основі prefab-рішень, які складатимуть із попередньо виготовлених сталевих елементів споруд.

Проєкт представив директор програм інжинірингової компанії "Метінвест Січсталь" Сергій Ткаченко на Українському будівельному конгресі (UBC) в Києві, повідомляє пресслужба компанії.

Новий будинок-конструктор складається з різних секцій, прямих, кутових і поперечних, і може мати різну кількість поверхів.

Проєкт пропонує п’ять типів секцій і два варіанти планування: "смарт" – для максимально ефективного використання простору, та "стандарт" – для класичного комфорту. Будинки можуть мати від 5 до 9 поверхів і близько 50 варіантів секцій.

Представник інжинірингової компанії "Метінвест Січсталь" розповів, що в основі технології такого будинку – міцний і легкий металевий каркас, а також спеціальні збірні панелі для стін і перекриттів. Фундамент для нього можна облаштувати на палях або стовпах.

Така технологія забезпечує точність, швидкість та якість будівництва, зауважив Ткаченко. Адже усі модулі виготовляють заздалегідь на заводі, доставляють на будмайданчик і збирають на місці. Це дає змогу швидко будувати й змінювати конфігурацію будинку залежно від потреб.

За його словами, понад 70% робіт із виготовлення сталевого каркаса виконуються на заводах, що гарантує високу якість. Ця технологія – основа концепції "Сталева мрія" для швидкої відбудови житла та соціальних об’єктів, і вже зараз вона використовується для розроблення чи адаптації концепцій кварталів у Василькові на Київщині для переселенців із Маріуполя, у Глухові та Тростянці на Сумщині, а також у Гощі на Рівненщині для переселенців із Бахмуту.

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За словами керівниці зовнішніх проєктів "Метінвест Січсталі" Тетяни Скрипки, цього року фахівці "Сталевої мрії" безплатно розроблять наймасштабнішу в історії проєкту концепцію хабу "Луганськ-Сіті". Вона має об’єднати переселенців з основних міст Луганщини та передбачає створення повноцінного середовища для життя: з розвиненою інфраструктурою, робочими місцями та соціальним житлом.

"Сталева мрія" для нас має велике значення. Луганська область дуже постраждала у війні, 200 тисяч наших мешканців змушені стати внутрішньо переміщеними особами. Завдяки "Сталевій мрії" ми отримуємо нову точку опори для нашої віри та рухаємось вперед", – каже заступник директора Департаменту міжнародної технічної допомоги Луганської ОДА Євген Цимбал.

За словами заступника голови Бахмутської МВА Олександра Марченка, співпраця зі "Сталевою мрією" розпочалася з розроблення концепції відбудови кварталів Бахмуту на площі 87 гектарів для 17 тисяч людей.

"Потім з'явився проєкт "Сталева мрія. Гоща". Рухаємося зараз в напрямку будівництва кварталу в Рівненській області саме для бахмутян. Це квартал на 3500 осіб: 22 будинки, школа, дитячий садочок, інфраструктура, благоустрій. Все, що потрібно для комфортного життя щасливих людей", – сказав Марченко.

Як повідомлялося, компанія "Метінвест" Ріната Ахметова розробила концепцію відновлення країни "Сталева мрія", яка передбачає готові проєкти на основі prefab-рішень – попередньо виготовлених сталевих елементів споруд. Фахівці розробили понад 200 готових проєктів будівель на основі трьох сталевих попередньо виготовлених елементів: каркаса, модуля та платформи. Всі проєкти містять повний пакет документів: кошторис, графіки будівництва, планування та технічні рішення.