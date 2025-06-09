Обмеження кредитування військових: Банки можуть частково відновити ліміти за кредитками

Українські банки можуть самостійно домовитися про часткове відновлення кредитних лімітів для військовослужбовців, але комплексне вирішення цієї проблеми може потребувати внесення змін до держбюджету.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram за підсумками засідання Комітету, присвяченого проблемним питанням у сфері кредитування.

Він нагадав, що банки масово відмовляють в кредитуванні військовослужбовцям, адже за такими кредитами законодавством передбачена заборона на стягнення відсотків за користування коштами та штрафів.

"Банки масово відмовляють в кредитуванні, адже держава, ввівши преференцію, не запропонувала альтернативних джерел для покриття їх ризиків та прибутку", – пояснив Гетманцев.

Він зауважив, що Національний банк пропонує запровадити відповідну бюджетну програму для компенсації банкам відсотків за кредитами військовослужбовцям. Водночас деякі банки пропонують частково відновити кредитування військових самостійно.

"Водночас, підтримую і пропозицію Олега Гороховського (Монобанк) щодо прийняття банками, що обслуговують виплату винагороди військовим, обов'язку надавати військовим кредитні ліміти в сумі середнього місячного утримання за останні три місяці. Обслуговування винагороди приносить дохід, частину якого необхідно спрямувати на соціальні програми. Це може бути зафіксовано у рамках відповідного меморандуму між банками, і не потребує нормативно-правових змін", – додав Гетманцев.

Що відомо про обмеження кредитування військових?

Як повідомлялося, запроваджений у 2014 році мораторій на нарахування штрафів та відсотків за кредитами для військовослужбовців може ускладнювати для них доступ до споживчого кредитування, зокрема у вигляді кредитних лімітів на картках, визнавали раніше в НБУ.

Однак кількість військових за роки повномасштабної війни значно зросла, і надання нових безвідсоткових споживчих кредитів може створити виклик для банківської системи, зауважили в НБУ.

Дискусія щодо мораторію загострилася після нещодавньої резонансної скарги клієнта monobank, яка розповів, що після інформування ним банку про статус військовослужбовця той зменшив кредитну ставку до нуля, але одночасно знизив до нуля і кредитний ліміт. У соцмережах дописувачі зазначали, що це проблема не лише monobank, а й багатьох великих банків. Співзасновник monobank Олег Гороховський теж заявив, що за схожою схемою працюють всі великі банки.

"Тобто ми за вже виданими кредитами відсотки не нараховуємо, але не видаємо нових. У нас просто немає безкоштовних ресурсів для цього", – писав банкір.

Відповідно до п.15 ст.14 закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців" банкам та іншим установам заборонено нараховувати відсотки, штрафи й пеню за кредитами військовослужбовцям, призваним під час мобілізації або тим, хто бере участь у заходах із захисту країни під час особливого періоду.