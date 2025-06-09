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Новини Тіньова економіка
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Контрабанда нелегальних сигарет у колодах та морозиві: БЕБ затримало організатора схеми. ФОТОрепортаж

БЕБ затримало організатора схеми контрабанди сигарет на Одещині

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Одеській області затримали організатора незаконного виготовлення та збуту тютюнових виробів.

Наразі суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 3 млн грн, повідомляє пресслужба БЕБ.

За даними слідства, підозрюваний, використовуючи реквізити підконтрольного йому одеського виробника морозива, намагався переправити до країн Європи тютюнові вироби та алкогольні напої вартістю майже 7 млн грн, приховуючи їх від митного огляду.

"Для цього він упакував товар у контейнери з-під солодощів, покривши його морозивом. Таким чином чоловік намагався ввести в оману контролюючі органи під час проведення митного оформлення", – зазначається у повідомленні.

Крім того, підозрюваний облаштував в одному з районів Одеси сигаретний цех під виглядом виробництва меблів, з'ясували детективи БЕБ. Там він запаковував у рубані дерев`яні кругляки готові тютюнові вироби й надалі планував експортувати їх до країн ЄС.

За результатами обшуків у приміщенні, де виготовляли підакцизні товари, детективи виявили та вилучили подріблений тютюн, обладнання для виготовлення та фасування сигарет й гільзи до них, чорнові записи, ноутбук, а також дерев`яні кругляки, в які чоловік планував сховати підакцизні товари під час проходження митного контролю.

БЕБ затримало організатора схеми контрабанди сигарет на Одещині
БЕБ затримало організатора схеми контрабанди сигарет на Одещині
БЕБ затримало організатора схеми контрабанди сигарет на Одещині
БЕБ затримало організатора схеми контрабанди сигарет на Одещині
БЕБ затримало організатора схеми контрабанди сигарет на Одещині
БЕБ затримало організатора схеми контрабанди сигарет на Одещині

У справі триває досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 201-4 Кримінального кодексу України "Контрабанда підакцизних товарів" та ч.1 ст. 204 Кримінального кодексу України "Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів".

"Встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності", – додали у БЕБ.

Як повідомлялося, раніше детективи БЕБ викрили у Волинській області групу осіб, які обладнали підпільний цех з виробництва нелегальних сигарет у їдальні колишнього дитячого табору.

Автор: 

контрабанда (247) цигарки (364) тютюн (343) тіньова економіка (86) Бюро економічної безпеки (437)


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