Контрабанда нелегальних сигарет у колодах та морозиві: БЕБ затримало організатора схеми. ФОТОрепортаж

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Одеській області затримали організатора незаконного виготовлення та збуту тютюнових виробів.

Наразі суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 3 млн грн, повідомляє пресслужба БЕБ.

За даними слідства, підозрюваний, використовуючи реквізити підконтрольного йому одеського виробника морозива, намагався переправити до країн Європи тютюнові вироби та алкогольні напої вартістю майже 7 млн грн, приховуючи їх від митного огляду.

"Для цього він упакував товар у контейнери з-під солодощів, покривши його морозивом. Таким чином чоловік намагався ввести в оману контролюючі органи під час проведення митного оформлення", – зазначається у повідомленні.

Крім того, підозрюваний облаштував в одному з районів Одеси сигаретний цех під виглядом виробництва меблів, з'ясували детективи БЕБ. Там він запаковував у рубані дерев`яні кругляки готові тютюнові вироби й надалі планував експортувати їх до країн ЄС.

За результатами обшуків у приміщенні, де виготовляли підакцизні товари, детективи виявили та вилучили подріблений тютюн, обладнання для виготовлення та фасування сигарет й гільзи до них, чорнові записи, ноутбук, а також дерев`яні кругляки, в які чоловік планував сховати підакцизні товари під час проходження митного контролю.













У справі триває досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 201-4 Кримінального кодексу України "Контрабанда підакцизних товарів" та ч.1 ст. 204 Кримінального кодексу України "Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів".

"Встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності", – додали у БЕБ.

Як повідомлялося, раніше детективи БЕБ викрили у Волинській області групу осіб, які обладнали підпільний цех з виробництва нелегальних сигарет у їдальні колишнього дитячого табору.