Немає економічної доцільності: Турецька Onur припинить видобуток золота на Дніпропетровщині

Один із найбільших підрядників президентської програми "Велике будівництво", турецька Onur Group більше не планує інвестувати у розробку родовища золота у Дніпропетровській області

Про це керівник бізнесу групи в Україні Емре Караахметоглу розповів в інтерв’ю українській редакції Forbes.

За його словами, гідно з проєктними документами придбаного Onur Group спецдозволу на розробку родовища в Жовтих Водах Дніпропетровської області, компанія очікувала добувати приблизно 4,5 г золота з кожної тонни руди. Однак після чотирьох років розробки групі вдалося вийти на рівень видобутку 1,4 г золота на тонну руди.

"Що значно менше і не дає економічної доцільності для видобутку", – пояснив Караахметоглу.

Він не уточнив, скільки компанія інвестувала в розробку ділянки, але зауважив, що це "значна сума".

Караахметоглу додав, що Onur Group не бачить перспектив у ділянці та більше не планує у неї інвестувати.

Водночас він зазначив, що судитись із державою через невідповідність прогнозних запасів золота на ділянці Жовтоводська Onur Group не планує.

"Вирішили, що судовий шлях може бути неперспективним, тому відкликали позов і продовжили працювати в конструктивному діалозі з Держгеонадрами", – додав представник турецької компанії.

За даними судового реєстру, дочірня компанія групи Оnur Group "Спис Україна" у грудні 2021 року подала позов до Окружного адміністративного суду Києва на Державну службу геології та надр України (Держгеонадра) через невідповідність прогнозних запасів золота на ділянці Жовтоводська, свідчать дані судового реєстру. Компанія вимагала в суді визнати Держгеонадра бездіяльною та такою, що не виконує свої обовʼязки. Підставою для позову став придбаний Onur у грудні 2020-го спецдозвіл на розробку Жовтоводська в Дніпропетровській області за 5,7 млн грн із прогнозними запасами золота. Станом на вересень 2023 року турецька група інвестувала в розробку ділянки щонайменше $10 млн. 13 грудня 2022 року ОАСК ліквідували. Справу Onur передали до суду іншої інстанції, група неодноразово зверталась до суду з вимогою пришвидшити розгляд справи, але він затягувався через процедурні проблеми, свідчать дані реєстру. 18 березня 2025 року "Спис Україна" відкликалиа позов.

Як повідомлялося, станом на серпень 2023 року турецька група Onur контролюваал вісім видобувних компаній в Україні:

Граніт, гранодіорит і габро-діабаз: родовище Рокитнівське, Рівненська обл. – ТОВ "Рокитнівський спецкарʼєр" (власники Четінджевіз Онур і Четінджевіз Ісхан);

Мігматити: родовище Юнашківське, Вінницька обл. – ТОВ "Юнашківський карʼєр" (власник Четінджевіз Онур);

Каолін первинний: ділянка Іванівська з проявом Іванівський, Дніпропетровська обл. – ТОВ "Спис Україна" (власники Четінджевіз Онур і Кавак Мурат);

Каолін первинний: ділянка Миролюбівсько-Дніпровська (північно-східна частина), Дніпропетровська обл. – ТОВ "Спис Україна";

Каолін первинний, пісок: родовище Павлівське, Дніпропетровська обл. – ТОВ "Спис Україна";

Руди золота: площа Жовтоводська, Дніпропетровська обл. – ТОВ "Спис Україна";

Графіт: Городнявська ділянка Буртинського родовища, Хмельницька обл. – ТОВ "Спис Україна";

Пісок: родовище Південно-Тростянецьке, Львівська обл. – ТОВ "Агробудсервіс" (власник Четінджевіз Онур);

Нагадаємо, Onur була одним з найбільших підрядників "Укравтодору" (нині перейменований у Держагентство з відновлення).