Сплив строк давності: Суд звільнив ексголову "Укркосмосу" від покарання за розкрадання коштів на будівництво ракети

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав винуватим колишнього гендиректора державного підприємства "Укркосмос" у зловживанні службовим становищем і призначив йому 5 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади протягом 3 років.

Однак його звільнили від покарання у зв'язку зі спливом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, повідомляє пресслужба ВАКС, не вказуючи прізвища фігуранта.

За інформацією видання "Слово і діло", йдеться про ексгендиректора "Укркосмосу" Сергія Капштика.

Суд також суд стягнув з обвинуваченого в дохід держави витрати на залучення експертів у кримінальному провадженні в сумі 135,37 тис. грн.

Крім того, суд частково задовольнив цивільний позов ДП "Укркосмос" до обвинуваченого та ухвалив стягнути із особи на користь держпідприємства майнову шкоду у розмірі 65,74 млн грн.

Раніше суд закрив провадження в частині обвинувачення стосовно колишнього позаштатного радника Капштика Михайла Гріншпона у зв'язку з його смертю. Сторона обвинувачення вважала його організатором.

Читайте також: Запущений на доручення Зеленського український супутник досі не запрацював

Як повідомлялося, у січні 2019 року НАБУ повідомило ексгендиректора "Укркосмосу" Капштику та його раднику Грішпону про підозру у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України).

Слідство встановило, що протягом 2011-2017 років підозрювані організували схему, в результаті якої вивели за кордон і легалізували $8,25 млн, призначених для будівництва ракети-носія на потужностях ДП "ПО Південмаш" та виділених за кредитом Канадського експортного агентства під гарантії уряду України у розмірі $292,4 млн.

Задля цього колишній генеральний директор ДП "Укркосмос" за вказівкою свого позаштатного радника підписав і передав представникам генерального підрядника проєкту зі створення Національної супутникової системи зв'язку України – канадської корпорації Macdonald, Dettwiler And Associates Corp – документи з вимогою перерахувати кошти на рахунок кіпрської компанії, підконтрольної своєму раднику.

У результаті $8,25 млн із отриманих компанією позаштатного радника коштів було використано у його власних інтересах.

Слідство вказувало, що внаслідок таких дій зірвано запуск першого українського телекомунікаційного супутника "Либідь" як однієї зі складових побудови Національної супутникової системи зв'язку України, проте наразі Кабінетом міністрів України триває обслуговування отриманого державним підприємством кредиту, за яким Канадському експортному агентству станом на 2019 рік було виплачено близько 6 млрд грн.