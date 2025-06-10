Нацбанк позбавив ліцензії сервіс мікрокредитів AvansCredit: у директора знайшли російський паспорт

Національний банк України (НБУ) відкликав ліцензію на діяльність фінансової компанії у ТОВ "Аванс Кредит" з огляду на визнання ділової репутації цієї установи небездоганною.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг НБУ ухвалив 9 червня, повідомляє пресслужба регулятора.

"Так, 22 травня 2025 року Національний банк ухвалив рішення про визнання ділової репутації ТОВ "Аванс Кредит" небездоганною з огляду на надання установою регулятору недостовірної інформації про те, що керівник ТОВ "Аванс Кредит" не має громадянства та/або податкового резидентства російської федерації", – пояснили у Нацбанку.

"Аванс Кредит" надає мікрокредити на картку під брендом AvansCredit.

За даними на сайті НБУ, власником ТОВ "Аванс Кредит" (раніше – ТОВ "Фінхайк") через литовську компанію "Імаріна" є громадянин Литви Ігнас Дундуліс. Директором фірми у держреєстрі вказаний Євгеній Жимайлов.

Як писав БізнесЦензор, Ігнасу Дундулісу також належало ТОВ "Кредитна установа "Європейська кредитна група" (надає позики під брендом "ЄвроГроші"), власником якого з березня 2024 року вказаний руслан Коновальчук.

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Як повідомлялося, раніше Національний банк визнав небездоганною репутацію власників мікрокредитних організацій ТОВ "Просто Позика" та ТОВ "Тайм Кредит" Наталі Манучарової та Андрія Манучарова. Це трапилося після того, як журналісти з'ясували, що Манучарови у 2014 році отримали громадянство РФ та активно підтримують окупаційні російські війська.