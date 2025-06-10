Засновник Concorde Capital купив український бізнес найбільшої приватної нафтосервісної компанії Китаю

Засновник Concorde Capital Ігор Мазепа через кіпрську Prato Golf Investments LTD придбав у китайської Beiken Energy Group українську компанію "Бейкень Енергетика Україна", яка займається бурінням свердловин.

Мазепа також очолив наглядову раду придбаної ним компанії, повідомляє українська редакція Forbes із посиланням на пресслужбу Beiken.

Окрім Мазепи, до наглядової ради також увійшов Джо Д. Рейні, американський менеджер із 40-річним досвідом у нафтогазовій галузі, зокрема в Halliburton.

Раніше Мазепа заявляв, що не планує бурити для власних потреб, зосередившись на сервісному бізнесі і розраховує окупити інвестиції за два-п’ять років.

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Як повідомлялося, ТОВ "Бейкень Енергетика Україна" засноване у 2017 році як дочірня компанія найбільшої приватної китайської нафтосервісної компанії Beiken Energy Group Co.

"Бейкень Україна" спеціалізується на бурових роботах та інтегрованому управлінні проєктами (IPM) на українському нафтогазовому ринку. Виробнича база розташована в Полтаві. Серед найбільших замовників послуг "Бейкень Україна" було державне "Укргазвидобування.

Китайська Xinjiang Beiken заснована у 1995 році. Окрім Китаю, вона надає послуги в Ірані, Іраку, Казахстані, Індонезії та інших країнах.