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Новини
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Німецьке громадянство торік отримала рекордна кількість людей. Частка росіян зросла в 6 разів

Німецьке громадянство торік отримала рекордна кількість людей

Кількість людей, які торік отримали німецьке громадянство, зросла майже на 50% до чергового рекорду.

Про це пише Bloomberg.

Так, понад 290 тис. людей отримали громадянство Німеччини порівняно з приблизно 210 тис. у 2023 році.

Близько 83 тис. були сирійцями, тоді як кількість росіян, яким видали німецький паспорт, зросла більш ніж у шість разів, майже до 13 тис.

Таке збільшення пов'язане з реформою законодавства про громадянство, яку запровадив попередній уряд країни на чолі з канцлером Олафом Шольцом, намагаючись залучити більше кваліфікованих працівників та вирішити проблему постійної нестачі робочої сили.

Згідно з чинними правилами, подання заявок можливе після п'яти років проживання, порівняно з попередніми вісьмома роками, і цей термін може бути скорочений до трьох років для тих, хто вважається добре інтегрованим.

Проте новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та його коаліція вже вжили заходів щодо скасування прискореного шляху до громадянства.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт назвав це рішення способом "зменшити фактори притягання та внести більше порядку в міграційний процес".

Це також є реакцією на політичний тиск, оскільки занепокоєння виборців щодо нерегулярної міграції сприяло зростанню підтримки правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини", яка виступає за обмеження імміграції.

У квітні минулого року повідомлялося, що Федеральне відомство Німеччини у справах міграції та біженців видає притулок лише 10% росіян, які подали відповідні прохання.

У перший рік повномаштабної війни проти України Росія пережила дві хвилі еміграції: навесні, після початку вторгнення, та восени, після оголошення мобілізації. За оцінкою проєкту Re:Russia, з лютого 2022 року з Росії поїхали понад 820 тис осіб, що зробило від'їзд громадян наймасовішим за 100 років.

Автор: 

Німеччина (1893) громадянство (136)


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Топ коментарі
+15
Думала німці розумніші.
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10.06.2025 17:05 Відповісти
+11
Сірійці їм ще вилізуть боком. Як і московити
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10.06.2025 17:12 Відповісти
+7
А потім розраховують на війну в Україні до 2030 року. Мабуть, щоб всі росіянам дать громадянство, що вони без війни Німеччину захопили.
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10.06.2025 17:10 Відповісти
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Думала німці розумніші.
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10.06.2025 17:05 Відповісти
А потім розраховують на війну в Україні до 2030 року. Мабуть, щоб всі росіянам дать громадянство, що вони без війни Німеччину захопили.
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10.06.2025 17:10 Відповісти
Без війни їм араби не дадуть.
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10.06.2025 17:19 Відповісти
наступна перемога для ультра-правих забезпечена !!!
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10.06.2025 17:35 Відповісти
У США євреї та українці , совки, котрі вʼїхали за програмами США у не дуже далекі 80-ті й трохи раніше- пізніше вибрали ультра-праву владу . На їхніх газончиках , рентній нерухомості та т п задешево працюють ті , котрих дуже часто совки називали тими, що недавно позлазили з пальм...
От тепер вони перетворилися в отих українців "73%", котрі ніколи не погодяться, ЩО !!!саме вони натворили для майбутнього своїх любих онуків...
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10.06.2025 17:50 Відповісти
В березні 2022 року спілкувався з знайомою дамою в Немечені, яка виіхала туди з Ярославля, живе там 20 років і досі не зробила громодянство. Вона впевнена що у разі захопленя Немечіни росіянами, для населеня нічого не змінется. Якто так.
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10.06.2025 18:37 Відповісти
Сірійці їм ще вилізуть боком. Як і московити
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10.06.2025 17:12 Відповісти
Нема зараз такої нації сірійці. Є сирійські араби.
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10.06.2025 17:17 Відповісти
"Нема зараз такої нації сірійці"

он про нацию и не писал, только про место происхождения
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10.06.2025 17:21 Відповісти
Готуйтеся, наступними буде ви, куди ху... лостан прийде захищати російсько мовних.
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10.06.2025 17:19 Відповісти
....в брателл- сіріюшек теж.
широка рузькая душа, как гармонь !

.
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10.06.2025 18:04 Відповісти
Роіся тупо, як чума розповсюджується.
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10.06.2025 17:21 Відповісти
Капец Німеччині . Москалько-арабська орда буде їх фроляйн мати і діток Ваньками - Ахметками кликати. І ще одне. Рано чи пізно дочекаєтесь "раша введи війська!!!"
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10.06.2025 17:39 Відповісти
Частка росіян зросла в 6 разів

Мгм.
Чекаємо:
Ди скрепен, дер лапті, дас балалайка.
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10.06.2025 17:40 Відповісти
Це ті хто в 2022 поїхали і не хочуть повертатися.

Тепер можна подавати заяву на отримання громадянства після п'яти років проживання в країні або всього через три роки для добре освічених осіб.
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10.06.2025 17:53 Відповісти
За год 83 тысячи сирийца стали немцами. Це хорошо.
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10.06.2025 17:42 Відповісти
Сірійці залишаться сірійцями , кацапи залишаться кацапами , а німців скоро взагалі не залишиться ...
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10.06.2025 17:54 Відповісти
За пару лет привезут еще миллион родственников из своего Аллахакбаристана.
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10.06.2025 17:49 Відповісти
не вистачає робочої сили, але громадянство роздають дармоїдам на соціалці
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10.06.2025 17:49 Відповісти
В статье прямо написано, что это для того чтобы победить на выборах правопопулистские партии. К следующим выборам наберут еще пару миллион арабских голосов и шах и мат нацисты!
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10.06.2025 18:09 Відповісти
От німецькі бовдури, на наступних виборах та (шобла) п'ята колона вибере їм путіна канцлером, а потім проведе референдум за прісоєдінєніє ісконно русских земель Баварії і Вюртембурга к Расии!
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10.06.2025 17:52 Відповісти
В усіх кацапів в Німеччини повинні забрати громадянство і депортувати їх на історичну батьківщину - в кацапстан!
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10.06.2025 17:57 Відповісти
Німеччина ! Що ти робиш ? Це згубить тебе
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10.06.2025 19:06 Відповісти

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