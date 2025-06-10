Німецьке громадянство торік отримала рекордна кількість людей. Частка росіян зросла в 6 разів

Кількість людей, які торік отримали німецьке громадянство, зросла майже на 50% до чергового рекорду.

Про це пише Bloomberg.

Так, понад 290 тис. людей отримали громадянство Німеччини порівняно з приблизно 210 тис. у 2023 році.

Близько 83 тис. були сирійцями, тоді як кількість росіян, яким видали німецький паспорт, зросла більш ніж у шість разів, майже до 13 тис.

Таке збільшення пов'язане з реформою законодавства про громадянство, яку запровадив попередній уряд країни на чолі з канцлером Олафом Шольцом, намагаючись залучити більше кваліфікованих працівників та вирішити проблему постійної нестачі робочої сили.

Згідно з чинними правилами, подання заявок можливе після п'яти років проживання, порівняно з попередніми вісьмома роками, і цей термін може бути скорочений до трьох років для тих, хто вважається добре інтегрованим.

Проте новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та його коаліція вже вжили заходів щодо скасування прискореного шляху до громадянства.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт назвав це рішення способом "зменшити фактори притягання та внести більше порядку в міграційний процес".

Це також є реакцією на політичний тиск, оскільки занепокоєння виборців щодо нерегулярної міграції сприяло зростанню підтримки правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини", яка виступає за обмеження імміграції.

У квітні минулого року повідомлялося, що Федеральне відомство Німеччини у справах міграції та біженців видає притулок лише 10% росіян, які подали відповідні прохання.

У перший рік повномаштабної війни проти України Росія пережила дві хвилі еміграції: навесні, після початку вторгнення, та восени, після оголошення мобілізації. За оцінкою проєкту Re:Russia, з лютого 2022 року з Росії поїхали понад 820 тис осіб, що зробило від'їзд громадян наймасовішим за 100 років.