Понад 15 мільярдів гривень за добу: В Україні в травні зафіксували рекордний виторг через касові апарати

В Україні в травні цього року зафіксовано нові рекордні показники прозорих розрахунків: виторги, здійснені із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій та програмних РРО, склали 473,4 млрд грн, а кількість чеків – 896,2 млн штук.

Про це йдеться в повідомленні Державної податкової служби.

Там зазначили, що сума виторгів на третину більша, ніж у травні минулого року. Загалом за рік зростання склало 113,6 млрд грн, або 31,6%. Порівняно з квітнем 2025 року виторг зріс на 28,5 млрд грн.

Середньодобова сума, проведена через касові апарати сягнула 15,3 млрд грн.

У Держподатковій повідомили, що так само динамічно зростає і кількість фіскальних операцій. У травні 2025 року було зареєстровано 896,2 млн чеків, що на 48,1 млн чеків більше порівняно з квітнем 2025 року та на 81,4 млн більше, ніж у травні 2024 року.

Середньодобова кількість чеків у травні перевищила 28,9 млн на день, що є наразі найвищим показником активності використання легальних способів розрахунків.

Як повідомлялося, в Україні загальна сума виторгів через РРО/ПРРО (реєстратор розрахункових операцій) у 2024 році порівняно з 2023 роком зросла на 35%, або на 1,16 трлн грн – з 3,28 трлн грн до 4,44 трлн грн.

Нагадаємо, Державна податкова служба почала проводити перевірки щодо коректної роботи касових апаратів із 1 серпня 2023 року, а з 1 жовтня за порушення у цій сфері підприємців почали штрафувати.

РРО обов'язкові для підприємців, які ведуть розрахункові операції в готівковій чи безготівковій формі під час продажу товарів чи послуг. Починаючи з 1 січня 2022 року РРО/ПРРО стали обов'язковими для ФОПів другої, третьої та четвертої груп і тих, хто працює на загальній системі оподаткування у містах з населенням понад 25 тис. осіб.

На початку повномасштабного російського вторгнення Верховна Рада заборонила штрафувати підприємців за невикористання ПРРО/РРО. У червні 2023 року депутати ухвалили законопроєкт №8401, який повертає штрафи за роботу без видачі фіскального чека.