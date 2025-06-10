Китай визнав український горох на рівні з канадським. За якістю він перевершує російський

Китай визнав український горох таким, що за якісними показниками перевершує продукцію Росії та повністю відповідає канадському, який вважається еталонним у світі.

Про це заявила президентка "Української бобово-соєвої асоціації" Антоніна Скляренко під час виступу на Agro Ukraine Summit.

Таким чином, за словами Скляренко, в України є передумови стати довгостроковим постачальником для Китаю.

"Українська бобово-соєва асоціація" нещодавно детально відпрацьовувала експорт гороху до Китаю разом із Держпродспоживслужбою. Дуже багато технічних вимог потрібно виконати. Китайці внесли в протокол по гороху пункти, яких не було по інших культурах. Але ми все одно працюємо, тому що попит є, і саме завдяки цьому ціна на горох піднялась", – підкреслила вона.

Скляренко також розповіла, що зараз розглядаються різні ринки для української продукції.

"Ми зараз розглядаємо різні ринки для нашої продукції. Українську сою, і горох, і нут, і сочевицю, і квасолю, безумовно, чекають у Європейському Союзі, а також в країнах Африки й Азії. Але ключове для нас – це ціна. Ми не можемо орієнтуватися лише на один напрямок, тому шукаємо там, де умови вигідніші", – зазначила вона.

За її словами, європейські партнери готові до співпраці та навіть заявляють про наміри інвестувати у підприємства на заході України. Водночас, ціна, яку вони пропонують, часто нижча, ніж у інших країнах.

"Тому ми залишаємося відкритими, але підходимо до цього прагматично – там, де є економічний сенс, туди і рухаємося", – резюмувала Скляренко.

Раніше стало відомо, що український агросектор у 2024 році поставив другий історичний рекорд – $24,5 млрд валютної виручки від експорту сільськогосподарської продукції.