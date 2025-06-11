США і Китай погодили нову торговельну угоду. Що вона передбачає

США та Китай після двох днів інтенсивних переговорів у Лондоні досягли рамкової угоди, яка має відновити між ними торгівлю в нормальному режимі.

Як пише New York Times, переговори тривали понад 20 годин і часом ставали настільки напруженими, що, здавалося, можуть зірватися, передає liga.net.

За підсумками зустрічі китайська сторона пообіцяла прискорити постачання рідкісноземельних металів, критично важливих для американської автомобільної та оборонної промисловості, а США погодилися пом'якшити експортний контроль на програмне забезпечення для виробництва напівпровідників, ядерні та аерокосмічні компоненти, хімічні речовини, деталі для літаків.

Також буде скасована заборона на зарахування китайських студентів до американських університетів.

Результати домовленостей ще мають бути схвалені лідерами держав – Дональдом Трампом і Сі Цзіньпінем.

Переговори у Лондоні знадобилися після того, як попередня угода після зустрічі в Женеві, яка передбачала взаємне зниження тарифів на 115 пунктів та 90-денне торгове перемир'я, опинилася під загрозою зриву, пише Financial Times.

США звинуватили Китай у затягуванні видавання ліцензій на експорт рідкісноземельних металів, а Китай розцінив нові американські експортні обмеження як "серйозне порушення" женевських домовленостей.

Водночас аналітики стримано оптимістично оцінили досягнуті домовленості, але висловили серйозні застереження щодо їхньої довготривалості.

Угода має бути реалізована до закінчення 90-денної паузи на тарифи, що спливає в серпні. Оскільки вже пройшов місяць, наступні 60 днів будуть критичними для розв'язання ширших питань торговельних відносин між двома країнами. Серед них – несправедливі торгові практики та виробництво фентанілу, до яких є претензії у Трампа.

Як повідомлялося, 2 квітня президент Дональд Трамп оголосив про запровадження мит у розмірі 10% на весь імпорт товарів у США. Додаткові тарифи запроваджені проти 74 країн та ЄС, з якими США має від'ємне сальдо зовнішньоторгівельного балансу.

Зокрема, мита для Китаю спочатку становили 34%. У відповідь Китай дзеркально відповів на запровадження нових підвищених мит адміністрацією президента США Дональда Трампа, встановивши тарифи для всього американського імпорту на рівні 34%. Китай був однією з небагатьох країн, яка негайно дзеркально відреагувала на запровадження мит від Трампа.

9 квітня Трамп оголосив про 90-денну паузу в підвищенні мит для більшості країн, але продовжив підвищувати тарифи для китайських товарів. У підсумку ставка мит США на китайський імпорт наразі становить 145%.