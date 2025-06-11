АРМА передало російську частку одного з найбільших дистриб’юторів ліків в управління (оновлено)

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) підписало договір з новим управителем для російської частки арештованого ТОВ "Вента.Лтд" у вигляді 24% статутного капіталу підприємства, яке входить до трійки найбільших фармацевтичних дистриб'юторів в Україні.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Раніше актив було арештовано та передано в управління Нацагентству рішенням Печерського районного суду. Після того АРМА провело конкурс для відбору управителя, ретельну перевірку всіх кандидатів та завершило аукціон на Prozorro.

За результатами перемогу у конкурсі вибороло ТОВ "І.К.ВЕЛ", з яким і підписали договір на управління активом. В АРМА запевнили, що новий управитель має прозору фінансову звітність, обіцяє зберегти робочі місця та спрямовувати до державного бюджету 94.145% від суми отриманого доходу.

Своєю черго. голова Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики, народна депутатка від "Слуги народу" Анастасія Радіна заявила, що обраний АРМА новий управитель має зв'язки з російськими власниками "Вента.ЛТД".

Зокрема, серед засновників "Вента.ЛТД" – Олександр Волошин і Борис Муріло, ці ж особи є співзнасновниками ТОВ "І.К.ВЕЛ".

"У рішенні суду про передачу російської частки "Вента.ЛТД" в управління АРМА йдеться, що Національна поліція розслідує відмивання "Вентою", що знаходиться під повним (!) контролем російського співзасновника, коштів та ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах через афілійовані підприємства, зокрема ТОВ "І.К.ВЕЛ", – написала Радіна на своїй сторінці у Facebook.

"У цьому ж рішенні вказано, що протиправну діяльність росіяни могли здійснювати у змові зі директором "Вента.ЛТД". Це – згаданий вище Олександр Волошин. Національна поліція також вважає, що незаконно отримані кошти могли використовуватись у тому числі для фінансування держави-агресора", – додала депутатка.

Водночас вона зауважила, що саме ТОВ "І.К.ВЕЛ" подало довідку про те, що засновники товариства не пов’язані прямо чи опосередковано із власником активу, і вона не викликала в АРМА жодних запитань.

"Ініціюю звернення до Національної поліції та Офісу генерального прокурора, які наклали арешт на "Вента.ЛТД", Служби безпеки України, а також до прем’єр-міністра України з вимогою розпочати службове розслідування щодо керівництва АРМА", – додала Радіна.

Що відомо про компанію "Вента.ЛТД"?

ТОВ "Вента. ЛТД" було створено у Дніпрі в січні 1995 року. Компанія займається дистрибуцією лікарських препаратів і товарів медичного призначення і входить до трійки лідерів у цій сфері.

За даними у системі YouControl, 70% статутного капіталу компанії належить Олександру Волошину, ще 24% – російському АТ "Катрен", саме ця частка арештована судом. До 2024 року мажоритарними власниками компанії разом з російською компанією були громадяни Німеччини Генріх та Анна Ріттер.