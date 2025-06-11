Глобальний ринок азартних ігор зросте до $619 мільярдів у 2025 році, – дослідження

Глобальний ринок азартних ігор продовжує зростати та, за прогнозами, досягне $618,69 млрд у 2025 році, збільшившись із $572,55 млрд у 2024 році. Середньорічний темп зростання (CAGR) становитиме 8,1%.

Про це повідомляється у звіті The Business Research Company, передає oboz.ua.

До 2029 року ринок, як очікується, зросте до $754,78 млрд зі щорічним приростом на рівні 5,1%. Основними драйверами зростання є легалізація грального бізнесу, урбанізація, активне використання соціальних мереж, а також зростання чисельності населення в окремих регіонах.

Експерти також зазначають, що зростанню сприяє збільшення кількості жінок серед гравців, популяризація ставок на кіберспорт і розвиток нових форматів онлайн-гемблінгу.

Серед ключових тенденцій найближчих років – інвестиції в азартні ігри з використанням доповненої та віртуальної реальності (AR/VR), розвиток live-казино з живими дилерами, розширення мобільного гемблінгу, впровадження криптовалют для прозорих транзакцій, створення брендованих слотів та запуск смарт-додатків для розумних годинників.

Лідером ринку залишається Азійсько-Тихоокеанський регіон, у той час як найвищі темпи зростання очікуються у Східній Європі.

Світові тренди дедалі більше впливають і на український ринок.

"Ми очікуємо подальшого зростання попиту на live-ігри та персоналізований досвід гравців. Компанії, що інвестують у технології та безпеку, мають усі шанси стати лідерами нового етапу розвитку індустрії", – зазначив директор Casino.ua Олександр Бабенко.

Як повідомлялося, упродовж січня-березня 2025 року гральний бізнес сплатив до бюджету 5,4 млрд грн податкових платежів, що на 20,4% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.