Суд конфіскував понад 10 мільйонів гривень пропагандиста Вишинського
Вищий антикорупційний суд задовольнив другий позов Міністерства юстиції про застосування санкцій до проросійського пропагандиста Кирила Вишинського.
Про це повідомила пресслужба міністерства.
Зокрема, зазначається, що у дохід держави стягнуто грошові кошти на понад 10 млн грн.
У Мін’юсті нагадали, що журналіст Кирило Вишинський поширює проросійську пропаганду та підтримує агресію РФ проти України. У 2014 році був нагороджений у Росії державною відзнакою "За повернення Криму" та орденом "За заслуги перед вітчизною", згодом отримав російське громадянство.
У 2018 році Служба безпеки повідомила Вишинському про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та у державній зраді. У 2019 році він був переданий російській стороні в межах обміну полоненими.
Згодом його було призначено виконавчим директором агентства "Россия сегодня" під керівництвом Дмитра Кисельова та включено до Ради при президенті РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини. У березні 2023 року він виступив на засіданні Ради Безпеки ООН, звинувативши Україну в "русофобії" та "утисках прав російськомовних громадян".
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