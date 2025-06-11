Військова частина Нацгвардії із Сумщини накупила обладнання для розгону демонстрантів на 54 мільйонів

Військова частина 2276 Національної гвардії (Сумська область) з лютого по червень провела низку закупівель обладнання для розгону демонстрантів на загальну суму 54,17 млн грн.

Про це пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Видання зауважує, що раніше ця військова частина замовляла бронежилети 6 класу та протикульові шоломи, необхідні для ведення бойових дій на війні.

Однак від початку цього року вона провела тендери на постачання великих партій довгих гумових кийків (постачальник ТОВ "УНТК"), кайданок (ТОВ "Укроборонекспорт"), щитків для захисту рук і ніг (ТОВ "УНТК"), а також протиударних щитків (постачальника ще обирають).

Це перші такі закупівлі для цього підрозділу Нацгвардії під час вторгнення. Всі товари товари купують у кількості 5 тисяч штук, окрім щитків для рук і ніг, яких замовлено 1,5 тис. Військова частина Нацгвардії має отримати всі замовлені товари для розгону демонстрантів вже восени.

Національна гвардія України — військове формування з правоохоронними функціями, що входить до системи Міністерства внутрішніх справ України (МВС). З введенням воєнного стану НГУ підпорядковується Головнокомандувачу Збройних Сил України, крім військових частин (підрозділів), які здійснюють конвоювання та охорону дипломатичних представництв.