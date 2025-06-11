"Угода укладена, стосунки прекрасні": Трамп оголосив про домовленості у торгівлі з Китаєм

США та Китай уклали торговельну угоду, відносини між державами значно покращилися.

Про це президент США Дональд Трамп повідомив у власній соцмережі Truth Socail.

"Наша угода з Китаєм укладена, вона очікує остаточного схвалення від президента Сі та мене... Відносини прекрасні! Дякую за увагу до цієї теми", – написав Трамп.

Він уточнив, що в рамках угоди США знизять мита на китайські товари зі 145% до 55%, а Китай знизить свої тарифи зі 125% до 10%.

Крім того, за його словами, Китай відновить постачання магнітів рідкоземельних металів до США, а американський уряд своєю чергою надасть "те, про що домовилися", включно з можливостями для китайських студентів навчатися в американських коледжах і університетах.

Як повідомлялося, у понеділок, 9 червня, у Лондоні розпочалися переговори представників урядів США та Китаю, спрямовані на врегулювання торговельної війни між двома найбільшими економіками світу. За даними New York Times, переговори тривали понад 20 годин і були надзвичайно напруженими. Втім, сторонам вдалося досягти порозуміння.

За підсумками зустрічі китайська сторона пообіцяла прискорити постачання рідкісноземельних металів, критично важливих для американської автомобільної та оборонної промисловості, а США погодилися пом'якшити експортний контроль для програмного забезпечення для виробництва напівпровідників, ядерних та аерокосмічних компонентів, хімічних речовин та комплектуючих для літаків. Також буде скасована заборона на зарахування китайських студентів до американських університетів.

Торговельна війна між США та Китаєм

Нагадаємо, 2 квітня президент Дональд Трамп оголосив про запровадження мит у розмірі 10% на весь імпорт товарів у США. Додаткові тарифи запроваджені проти 74 країн та ЄС, з якими США має від'ємне сальдо зовнішньоторгівельного балансу.

Зокрема, мита для Китаю спочатку становили 34%. У відповідь Китай дзеркально відповів на запровадження нових підвищених мит адміністрацією президента США Дональда Трампа, встановивши тарифи для всього американського імпорту на рівні 34%. Китай був однією з небагатьох країн, яка негайно дзеркально відреагувала на запровадження мит від Трампа.

9 квітня Трамп оголосив про 90-денну паузу в підвищенні мит для більшості країн, але продовжив підвищувати тарифи для китайських товарів. У підсумку ставка мит США на китайський імпорт наразі становить 145%.